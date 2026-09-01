Jardineritos de Fortín Lugones participaron de una charla de promoción del cuidado bucodental

En el encuentro se alentó a las niñas y niños a incorporar hábitos saludables desde los primeros años de vida, a fin de prevenir las caries y otras enfermedades de los dientes y la boca.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las acciones de promoción y prevención de la salud bucal desde edades tempranas.

En ese marco, el servicio de Odontología del Hospital de Fortín Lugones brindó una charla educativa destinada a los alumnos del JIN N°37 de esa localidad.

Durante el encuentro, los profesionales repasaron junto a las niñas y niños los principales hábitos necesarios para mantener una boca saludable, con especial énfasis en la correcta higiene bucal mediante el cepillado.

También se promovió el consumo de alimentos saludables y nutritivos que favorecen el desarrollo y fortalecimiento de las piezas dentarias y la importancia de realizar controles odontológicos periódicos.

“Es fundamental que desde la infancia podamos enseñar y acompañar a las niñas y los niños en la incorporación de hábitos saludables, porque la prevención es la mejor herramienta para cuidar la salud bucal”, destacó la directora del Hospital de Fortín Lugones, doctora Rosana Cabana.

En ese sentido, la doctora Cabana señaló “los adultos somos los principales referentes de las niñas y los niños. Ellos replican nuestras conductas. Por eso, es importante que podamos enseñarles con el ejemplo, sosteniendo en el hogar prácticas saludables. Los niños aprenden lo que observan en sus padres y madres”, destacó.

Asimismo, la profesional remarcó la necesidad de cumplir con las consultas odontológicas. “Recomendamos visitar al odontólogo al menos dos veces al año, aun cuando no haya dolor, porque los controles permiten detectar tempranamente las caries y otros problemas bucodentales, para que el paciente pueda recibir un tratamiento oportuno y evitar complicaciones a futuro”.

La actividad se desarrolló de manera didáctica, mediante el uso de maquetas que facilitaron la práctica de los niños respecto al cepillado, además de juegos y otros entretenimientos.

Antes de finalizar la jornada, los profesionales entregaron cepillos y pastas dentales a cada uno de los jardineritos presentes.



