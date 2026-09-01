El Mercado Comunitario de Emprendedores acompañará el “Fiestón de la Primavera” en Herradura

Gracias al acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo, el Mercado Comunitario de Emprendedores estará presente este domingo 20 de septiembre en la localidad de Herradura, en el marco de la gran celebración por el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera.

La propuesta se desarrollará de manera articulada con la Municipalidad de Herradura y la Dirección de Turismo de la localidad, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones para generar espacios de encuentro, recreación y promoción de la economía local.

La actividad tendrá lugar en el Predio de La Corvina, donde vecinos, familias y visitantes podrán disfrutar de una jornada con propuestas para toda la comunidad, música, artistas en vivo y la participación de emprendedores que tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos.

La subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, destacó la importancia de continuar acompañando a los emprendedores en los distintos eventos que se desarrollan en la provincia, generando oportunidades concretas de comercialización y visibilización para quienes apuestan diariamente a sus proyectos.

En este sentido, el Mercado Comunitario de Emprendedores se suma a esta celebración como parte de las políticas de acompañamiento al sector emprendedor, promoviendo la comercialización y el fortalecimiento de la economía local.

Durante el día, el escenario familiar contará con la participación de Lucas y la Sub 21, Carlitos Espínola, Siguiendo Huellas y Herencia Ledesma. Por la noche, el escenario principal tendrá como protagonistas a Luisinho, Santi Maffini, Agustín Giménez, Seba Fernández, Enzo Rotela y Fede Correa.

La propuesta, presentada por Beer Monkeys como “El Fiestón de la Primavera + Fiesta del Estudiante”, invita a disfrutar de una jornada de música, alegría, encuentro y actividades para compartir en familia y con amigos.

De esta manera, el Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Empleo, continúa fortaleciendo la articulación con los municipios y organismos locales, acompañando iniciativas que promueven el emprendedurismo, el turismo y el desarrollo de la economía local.



