La SIGEN no auditará el destino de impuestos recaudados para el mantenimiento de rutas

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, informó que la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) a cargo de Alejandro Fabián Díaz, mediante su Secretario General Lisandro Vázquez Giménez, notificó que, frente al pedido realizado, para que se Audite el -Fideicomiso del Sistema de Infraestructura del Transporte-, donde van a parar los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, conforme Decreto 976/01 creando el SisVial en el año 2001, “que esta dependencia nacional que por imperio del Art. 98 de la Ley 24.156 tiene como Competencia, el Control Interno de las Jurisdicciones que componen el PEN, los Organismos Descentralizados y Sociedades del Estado que dependan del mismo, abarcando aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión”, organiza sus actividades de contralor conforme un -Plan de Trabajo- que se aprueba anualmente, ponderando los recursos humanos y materiales con los que se cuenta, y en este caso la SIGEN al no incluir proyectos de auditoría sobre el fideicomiso conformado por el ICL, “no resulta factible realizar la labor durante el ejercicio 2026”. Ante esta negativa, desde el Organismo de la Constitución Provincial que se encuentra como “Amicus Curiae” en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 y teniendo en cuenta que la (SIGEN) debe auditar el uso de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) debido a su rol como Órgano de Control Interno del Poder Ejecutivo, por la que su intervención, es indispensable para: 1. Control del destino y la "Afectación Específica", que por ley, una porción sustancial del impuesto a los combustibles (el 28,58%) tiene un destino explícito e inmodificable: financiar el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, del cual se desprende el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) para dotar de presupuesto a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la SIGEN debe auditar si se respetó esta finalidad o si se violó la ley al desviar los recursos. 2. Investigar la subejecución y la "Timba Financiera", dado que, en esta denuncia penal, en la que litigan querellantes como la diputada Victoria Tolosa Paz, se señala que de $1,5 billones recaudados entre 2024 y mediados de 2026, solo se ejecutó cerca de una cuarta parte en reparar caminos. El resto (más de $1 billón) habría sido colocado por el Ministerio de Economía en plazos fijos, bonos y títulos públicos para sostener el superávit fiscal. La SIGEN tiene la obligación de revisar los movimientos bancarios y contables de estas cuentas especiales para determinar si existió una malversación de caudales públicos, como así también verificar la legalidad de los actos del Ministerio de Economía. 3. Medir el impacto operativo en los distritos provinciales, los cuales se encuentran sin realizar actividades relevantes, como lo es el caso del Distrito Nacional de Vialidad Nº 22 de Formosa, dado que desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la tasa de subejecución del SisVial alcanza el 73,8%. Como consecuencia distintos Juzgados Federales ordenaron al Estado Nacional intervenir sobre el deterioro de distintas rutas nacionales, donde se suma la Causa Judicial que tramita por ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Dr. Pablo Morán y en la cual se han solicitado nuevas medidas, a fin de que se cumpla efectivamente con las medidas cautelares dictadas, este mes, el Juez Federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, ordenó a la DNV reparar de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe, convirtiéndose en el sexto fallo de características similares dictado durante los últimos 14 meses en distintas provincias del país.



