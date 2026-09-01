El gobernador Insfrán inaugurará el Juzgado de Paz de Laguna Blanca
A esta habilitación se le suma la entrega de viviendas que el primer mandatario concretará en la localidad.
Este viernes 2 de octubre el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inaugurará la refacción y ampliación del Juzgado de Paz de la localidad de Laguna Blanca. Será a las 8.15 horas en la calle San Martín entre Sargento Cabral y Laprida.
Esta nueva obra cuenta con los sectores de mesa de entrada, oficina civil, dos oficinas contravencional, oficina diligenciamiento, despacho para Juez y depósito de secuestros.
También un lugar para la Oficina de Violencia Intrafamiliar (OVI) con otras para psicología, asistencia social y responsable de la OVI.
Además, tiene un área de servicio que contempla los sanitarios femeninos, masculinos y adaptados; office, depósito, archivo y estacionamiento.
Por otro lado, la obra tiene provisión de matafuegos contra incendio e instalación contra incendio; colocación de cerco perimetral y rejas; construcción de vereda pública; cisterna con capacidad de 10 mil litros; torre tanque con capacidad de cinco mil litros; parquización e iluminación exterior.
Seguidamente a las 9.30 horas el primer mandatario hará la entrega de 80 viviendas sociales correspondiente al programa Casa Propia del barrio San Blas.