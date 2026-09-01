El Gobernador recibió al nadador Mauricio Arias

El representante de Natalú concluyó una temporada histórica para esta disciplina en la provincia.

Este martes 15, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, compartió un cálido encuentro en Casa de Gobierno con el nadador formoseño Mauricio Arias, de 19 años, quien logró el campeonato del Open Water Argentina y compitió en Rusia donde llegó al tercer puesto del podio internacional en su categoría en el X-WATERS Volga.

Durante el encuentro conversaron sobre el camino que viene recorriendo del joven, su presente deportivo y los desafíos que tiene por delante, representando a Formosa a nivel nacional e internacional.

“Seguimos acompañando a nuestros deportistas, reconociendo el esfuerzo e impulsando sus sueños para que continúen llevando la bandera del deporte formoseño a lo más alto”, expresó Insfrán.

Vale recordar que el Gobierno de Formosa acompañó al joven deportista, representante del Club Natalú, en su preparación para competir en instancias internacionales a través de materiales deportivos, infraestructura y la disposición de espacios claves para su entrenamiento como la Piscina Olímpica de Formosa y la pileta de aguas del Parque Acuático “17 de Octubre”.



