Hospital distrital de Clorinda: El personal de laboratorio se capacitó en extracción de sangre por sistema cerrado

Como parte del mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, y que, en este caso, apunta a fortalecer las prácticas y la seguridad en el procesamiento de las muestras.

En el Hospital distrital “Cruz Felipe Arnedo” de la ciudad de Clorinda se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada al personal técnico y a los profesionales bioquímicos del servicio de Laboratorio, orientada, en esta oportunidad, a la implementación y el correcto uso del sistema de extracción de sangre al vacío.

Durante la actividad, desarrollada bajo modalidad teórico-práctica, se abordaron los procedimientos vinculados con la extracción, identificación y conservación de las muestras, además de las medidas de bioseguridad necesarias para desarrollar cada etapa de manera correcta y estandarizada.

En ese marco, el director del Laboratorio Provincial de Referencia, bioquímico José Chiacchio, destacó la importancia de avanzar en la actualización de las prácticas vinculadas al trabajo cotidiano de los laboratorios.

“La capacitación permite que el personal conozca en profundidad el sistema de extracción al vacío y pueda aplicarlo correctamente, respetando cada una de las etapas que intervienen desde la obtención de la muestra hasta su procesamiento”, señaló.

Asimismo, explicó que el adecuado manejo de las muestras es uno de los puntos básicos para obtener resultados confiables. “La etapa preanalítica es fundamental dentro del proceso del laboratorio. Una extracción realizada correctamente, con una adecuada identificación y conservación de la muestra, contribuye a disminuir errores y permite obtener resultados de mayor calidad”, afirmó.

Al mismo tiempo, la incorporación de este sistema favorece una toma de muestras más segura, ordenada y estandarizada. También reduce posibles errores, ayudando a mejorar las condiciones de trabajo de los equipos de salud.

En ese sentido, Chiacchio resaltóel impacto que estas mejoras tienen tanto en la atención de los pacientes como en la labor diaria de los trabajadores. “El objetivo es fortalecer las buenas prácticas y brindar mayor seguridad al paciente y al personal. La estandarización de los procedimientos es una herramienta fundamental para mejorar continuamente la calidad de la atención”, sintetizó.

Por último, mencionó que, durante la jornada formativa, los técnicos y bioquímicos del servicio de Laboratorio participaron activamente de las actividades prácticas, pudieron actualizar conocimientos y despejar dudas relacionadas con la incorporación de este nuevo sistema.



