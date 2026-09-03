En el centro de salud Villa Hermosa pusieron en funcionamiento el consultorio de salud adolescente

Un nuevo servicio gratuito que fortalecerá la escucha, el acompañamiento y la prevención, con un equipo interdisciplinario que también realizará acciones en escuelas y ámbitos comunitarios.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, habilitó el consultorio de Salud Integral Adolescente en el Centro de Salud Villa Hermosa, destinado a brindar atención gratuita, accesible y de calidad a adolescentes de este barrio y de otros comprendidos en el área programática del efector sanitario.

El nuevo espacio será coordinado por la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, y estará a cargo de un equipo interdisciplinario preparado para atender las distintas necesidades y demandas propias de esta etapa de la vida.

En ese sentido, el subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete, destacó la puesta en marcha del servicio y señaló que “es otra acción muy importante del Gobierno de Formosa, dirigida a seguir ampliando y fortaleciendo las prestaciones destinadas a nuestros adolescentes, acercándoles una atención integral y de calidad en los lugares donde viven”.

Explicó luego que el consultorio “no será solamente un lugar al que el adolescente pueda acercarse ante una situación puntual de salud, sino también un espacio de orientación, acompañamiento y contención, donde pueda plantear sus inquietudes y recibir respuestas de manera integral”.

Asimismo, aseguró que la iniciativa busca promover el cuidado de la salud y el ejercicio pleno de los derechos de las y los adolescentes, generando un ámbito que priorice la confianza, la privacidad y la escucha activa y favoreciendo consultas oportunas ante necesidades vinculadas con la salud física, emocional, sexual y social.

“Es fundamental generar espacios amigables para los adolescentes, donde sepan que pueden concurrir, que se les va a prestar atención y que se los va a acompañar de la mejor manera posible ante cualquier situación”, afirmó Cañete.

Por otro lado, indicó que el consultorio contempla también el trabajo extramuro, mediante múltiples actividades de promoción y prevención que serán desarrolladas en escuelas, colegios y otros espacios socioeducativos y comunitarios, “como una manera más de acercar las políticas sanitarias a los lugares donde los jóvenes estudian, participan y se asisten cotidianamente”.

Al respecto, destacó el compromiso y la predisposición de la dirección y de todo el equipo del Centro de Salud Villa Hermosa para incorporar esta prestación, que amplía la oferta de servicios disponibles para las adolescencias.

Una red que se fortalece

Cabe mencionar que la incorporación de consultorios específicos para adolescentes forma parte de una estrategia implementada por el Gobierno de Formosa que tiende a reforzar la atención de esta población dentro de la red de salud pública provincial.

“El objetivo es facilitarles a nuestros jóvenes el acceso a los servicios y fomentar la detección temprana de problemáticas que puedan requerir acompañamiento o intervención del equipo de salud. Esto se enmarca en una política sanitaria que tiene como prioridad garantizar el acceso a la salud en todas las etapas de la vida y en todo el territorio”, remarcó Cañete al finalizar.



