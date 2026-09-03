Destacan la coordinación de acciones para reducir los riesgos asociados a las precipitaciones intensas

El Gobierno de Formosa, desde diferentes áreas, implementa estrategias preventivas, operativas y de planificación en la provincia ante las previsiones climáticas asociadas al fenómeno climático.

Según estimaciones, por el calentamiento global, el fenómeno climático de El Niño alcanzaría su máxima intensidad hacia fines de este año y existe una probabilidad de que continúe hasta febrero de 2027.

En la Argentina el principal impacto podría estar relacionado con un aumento de las lluvias durante la primavera y el verano, especialmente en el noreste del país. Las proyecciones ya anticipan mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en Misiones, Corrientes y sectores de Formosa, Chaco y Santa Fe.

Ante ello, el jueves 3 se desarrolló en la ciudad capital la segunda reunión de coordinación de tareas ante la eventual llegada de El Niño, la cual contó con la participación de ministros del Gobierno provincial, jefes y representantes de las fuerzas armadas, de seguridad y organismos federales con asiento en la provincia.

También estuvo presente el administrador general del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), Julio César Vargas Yegros, quien hizo hincapié en la importancia de la conciencia ciudadana para la prevención de anegamientos, la limpieza y profundización de cunetas, así como la desobstrucción de alcantarillas y desagües.

En ese marco, el titular del SPAP explicó que la prestación de agua potable “depende de ríos, represas y lagunas”, cuyos niveles podrían verse afectados debido a las precipitaciones intensas.

Ahondó en ello al precisar que “mientras los niveles permanecen bajos, funcionan los descargadores naturales con las compuertas abiertas, pero cuando suben deben cerrarse según las cotas establecidas y activarse las estaciones de bombeo”.

En este sentido, consignó que el organismo a su cargo “opera y mantiene las estaciones de bombeo del sistema de defensas contra inundaciones de Clorinda”, por lo que monitorea durante todo el año las lluvias en la cuenca alta, media y las zonas próximas al río Paraguay.

Señaló que actualmente “el río Paraguay está bajo”, con una medida en Puerto Pilcomayo de 1,45 metros, mientras que en Formosa se encuentra en dos metros, es decir que “esta evolución de El Niño nos toma con un río descargado en todo su trayecto, lo que brinda una ventaja”, marcó.

Por último, hizo fuerte hincapié en la importancia de la conciencia ciudadana, ya que “si los canales, las cunetas o las alcantarillas están sucias u obstruidas, la estación de bombeo no se entera que llovió, porque el agua no le llega y, por ende, no funcionan correctamente”, llamando a efectuar una colaboración en conjunto en mantener la limpieza.

Coordinación estratégica y planificación de obras públicas ante la emergencia hídrica

Durante la reunión de trabajo, el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Daniel Malich, brindó un informe detallado sobre las acciones de monitoreo y contingencia desplegadas desde su área para hacer frente al escenario hídrico en la provincia. En ese contexto, destacó la articulación permanente con las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y los distintos ministerios del Poder Ejecutivo.

Al respecto, el funcionario explicó que la cartera a su cargo abarca tres organismos específicos enfocados en el análisis del territorio, la planificación de infraestructura preventiva y la ejecución de obras inmediatas. “Nuestra tarea dentro de la coordinación de estas acciones se refiere específicamente al análisis de las distintas situaciones que ocurren dentro del territorio, planificando y ejecutando las decisiones que se toman en el marco de este panorama”, concluyó.



