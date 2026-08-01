Fiesta del Pomelo 2026: Este viernes cierran las inscripciones para los stands comerciales

A partir de la semana que viene, esta gestión solo podrá hacerse de manera presencial en Laguna Blanca.

De acuerdo a lo informado desde el Ministerio de Turismo de la provincia, hasta este viernes 4 estarán vigentes las inscripciones online para acceder a un stand comercial en la XLII Fiesta Nacional del Pomelo, destacado evento que se realizará el 19 y 20 de septiembre en la localidad de Laguna Blanca.

Así lo confirmó la directora de Servicios Turísticos de la cartera, Nadin Barrios Saldarini, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), remarcando que “posterior a dicha fecha, esta gestión solo podrá hacerse de manera presencial en las oficinas ubicadas en el Polideportivo de Laguna Blanca en horario comercial”.

Respecto a la documentación que se debe presentar para anotarse, precisó que se debe presentar fotocopia de DNI, mientras que los emprendedores gastronómicos tienen que sumar el carnet de manejo de alimentos.

Feria Regional del Turismo

Por otra parte, Barrios Saldarini brindó detalles de la 1° Fiesta Regional del Turismo, la cual se hará los días 26 y 27 de septiembre en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino.

Según explicó, dicha propuesta se desarrollará en el marco del Día Mundial del Turismo y participarán las Direcciones de Turismo de los Municipios, así como los Ministerios de esa área de Formosa, Corrientes y de la República de Paraguay.

“Será una jornada libre y gratuita para toda la comunidad, donde contaremos con operadores turísticos, agentes de viajes y representantes de hotelería, quienes estarán ofreciendo sus servicios”, subrayó, invitando a sumarse a la iniciativa.



