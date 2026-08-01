Desde la EROSP destacan el subsidio para personas electrodependientes

Los interesados pueden asesorarse gratis y sin intermediarios en las oficinas del ente regulador.

El administrador general a cargo del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), el doctor Martín Surián, se refirió al subsidio para personas electrodependientes que brindan desde el organismo, el cual cubre totalmente los cargos fijos y variables, es financiado por el Tesoro Provincial y actualmente alcanza a unos 162 usuarios.

“El subsidio provincial por electrodependencia beneficia a personas cuya salud depende directamente del suministro eléctrico y se otorga tras verificar el cumplimiento de requisitos y realizar una visita domiciliaria”, explicó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Asimismo, remarcó que “al igual que siempre, se está trabajando en terreno tanto en Capital como en el interior provincial”, recordando que el miércoles 2 estuvieron en las localidades de El Pozo del Tigre y Pirané.

En este punto, informó que el “subsidio provincial por electrodependencia se creó por Decreto del gobernador Gildo Insfrán” y aclaró que está designado “para los usuarios que tengan un problema de salud que les lleva a depender directamente de la energía eléctrica para vivir”.

“Este trámite pueden realizarlo en las delegaciones que se encuentran en los Municipios, mientras que en Capital pueden hacerlo en las oficinas del EROSP situadas en Avenida Napoleón Uriburu 57 Este y en el barrio La Nueva Formosa de lunes a viernes de 7.30 a 13 horas y por la tarde de 17 a 19 horas”, señaló y subrayó que “el asesoramiento se realiza sin intermediarios y de manera gratuita”.

Además, agregó que “previamente, se le hace una visita en el domicilio para constatar el estado de salud de la persona y, a partir de ahí, se le da el beneficio por Resolución del EROSP a costo cero, es decir, se cubren totalmente los cargos fijos y variables”.

“En la actualidad, hay aproximadamente unos 162 usuarios que son beneficiarios de este subsidio, los cuales se costean con fondos propios del Tesoro Provincial”, remarcó.

Para cerrar, destacó “la gestión del gobernador Insfrán en este tipo de subsidios tan importante para los usuarios”.







