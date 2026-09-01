“Escuchar, acompañar, hace la diferencia”: Formosa promueve una campaña de prevención del suicidio

Las actividades están “centradas en la empatía, el diálogo abierto, la importancia del sostén afectivo comunitario y el acceso a los servicios de salud”, se resaltó.

En primer orden, es importante mencionar que el 10 de septiembre de 2003 se estableció el Día Mundial para la Prevención del Suicidio por parte de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio en conjunto con la Organización Mundial de Salud (OMS).

En ese marco, AGENFOR recabó información brindada por la diputada provincial del Partido Justicialista, la doctora Cristina Mirassou, quien, en un primer lugar, resaltó las actividades programadas en la provincia en el marco de esta campaña de prevención del suicidio, “centradas en la empatía, el diálogo abierto, la importancia del sostén afectivo comunitario y el acceso a los servicios de salud”.

Esbozó que bajo el lema “Escuchar y acompañar puede hacer la diferencia” son promovidas por el Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Desarrollo Humano.

En segundo lugar, refirió que “el suicidio es un problema mayor de salud pública”, por el cual lamentó que “más de 720.000 personas mueren por año en el mundo”, al mismo tiempo que instó a la población a “pasar del silencio y el estigma a la apertura, empatía y apoyo”.

También, se mencionó que, en base a los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las Américas mueren casi 100.000 personas por año por suicidio y somos la única región de la OMS donde la tasa subió 17% entre 2000-2019.

En Argentina, por su parte, la tasa de suicidios viene creciendo, por caso, “en 2017 fue de 8,2 por cada 100.000 habitantes y en el 2025 fue de 11,8 por 100.000, en cifras absolutas representan 3.302 muertes en 2017 a 5.209 en 2025”, y, agregó que para la OMS “estos aumentos guardan relación con períodos de crisis socio económica, falta de expectativas de progreso, movilidad social y proyectos de vida en las poblaciones jóvenes”.

COFESAMA

En el exhaustivo informe brindado por la diputada, quien cumplió funciones en la cartera de salud de la provincia de Formosa, se menciona también que Formosa junto con otras once provincias reclamaron a Nación a principio de este año el funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) por el fuerte aumento de las consultas ambulatorias e internaciones y que dejó de reunirse durante todo el año 2025.

En ese punto, dilucidó que “la ley nacional N° 26657 de Salud Mental del año 2010 dice que el COFESAMA debe garantizar la atención integral con perspectiva de derechos humanos, con redes comunitarias, primer nivel de atención con psicofármacos, incorporación de profesionales, residencias de equipos multidisciplinarios y esto no se viene cumpliendo por falta de financiamiento y en la práctica cada provincia hace lo que puede”.

Pese a esa desidia y falta de respuesta del Gobierno nacional, acentuó, “en Formosa se incorporaron psicólogos, psicólogas y trabajadoras sociales en todos los centros de salud en capital y en algunos hospitales del interior, donde todavía faltan incorporar”.

También se habilitó la internación en episodios de crisis en hospitales generales, se implementaron las RISAM, residencias interdisciplinarias de salud mental y la línea gratuita 0800-888-3364, confidencial, de atención las 24 hs por profesionales para la escucha y prevención del suicidio, detalló.

Por último, cuestionó un proyecto de reforma de la ley 26.657 de Salud Mental de 2010 presentado en el Congreso de la Nación porque “no se centra en los problemas reales de desfinanciamiento y presenta un retroceso en el paradigma de los derechos de los pacientes, una limitación de las funciones de equipo interdisciplinario y del resguardo de las internaciones involuntarias, que deberá ser reconsiderado y se ha postergado su tratamiento en el Senado de la Nación”.



