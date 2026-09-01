Entregaron certificados a profesionales que culminaron sus residencias de salud

En el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Formosa para formar recursos humanos dentro del sistema sanitario de la provincia.

En la mañana de este martes 29 de septiembre, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados a profesionales que culminaron sus residencias en distintas especialidades y subespecialidades de salud, como también a quienes finalizaron sus funciones como jefes de residentes e instructores.

El evento fue presidido por el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, y contó con la presencia de la diputada provincial justicialista, la doctora Cristina Mirassou; el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos; subsecretarios y directores del nivel central; directores de hospitales y otros funcionarios de la cartera sanitaria provincial.

Durante la ceremonia, el titular de la cartera sanitaria provincial resaltó que la formación de especialistas constituye parte de un proyecto sostenido del Gobierno de Formosa para que los jóvenes profesionales puedan capacitarse dentro del sistema de salud provincial y, posteriormente, continuar desarrollando su actividad en la provincia.

En ese sentido, explicó que las residencias permiten profundizar los conocimientos adquiridos durante la formación de grado y alcanzar un alto nivel de especialización, incorporando las buenas prácticas que fortalecen al sistemade salud. “Esto es el proyecto que se viene realizando, de capacitación y de preparación de jóvenes formoseños, para que puedan seguir trabajando enFormosa”, sostuvo.

Asimismo, apreció las condiciones que actualmente ofrece la provincia para la formación de posgrado, a partir de la articulación entre la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y los hospitales que funcionan como sedes de las residencias y espacios de enseñanza.

En ese punto destacó que los residentes cuentan con una formación de alto nivel, tecnología, equipamiento, infraestructura y docentes calificados, además de que las residencias son remuneradas por el Gobierno provincial, vinculando esta política con los principios del Modelo Formoseño y con una concepción del trabajo que contempla el pago para quienes se encuentran desarrollando esta instancia de formación.

Atencia también señaló que estas políticas públicas contribuyen a generar condiciones para que los profesionales permanezcan y desarrollen su trabajo dentro de la provincia, evitando que deban emigrar en busca de oportunidades de especialización. “Esto no es casualidad, esto es parte del proyecto del Modelo Formoseño que se lleva adelante no solo en salud, sino en todos los ámbitos de la provincia”, afirmó contundente.

Finalmente, expresó su satisfacción por participar del acto y compartir este momento con los nuevos especialistas, entre ellos algunos que fueron sus alumnos durante su etapa universitaria, subrayando que la diversidad de especialidades alcanzada permitirá continuar fortaleciendo el sistema sanitario y “poner la vara muy alta” en materia de salud en Formosa.

El orgullo de formarse y quedarse en Formosa

Durante la celebración, también uno de los egresados compartió su experiencia, el doctor José Ricardo Monzón Recalde, quien culminó la Residencia de Endocrinología en el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” y continuará desempeñándose como jefe de residentes.

Oriundo de Formosa Capital, recordó que debió trasladarse a Rosario, Santa Fe, para estudiar Medicina, cuando todavía la provincia no contaba con la Universidad Provincial de Laguna Blanca. Explicó que, en esa ciudad, la formación en Endocrinología se realizaba mediante un sistema de concurrencias no remuneradas y que, al conocer la apertura de la residencia en Formosa, decidió regresar.

“Cuando me enteré que abrían en la provincia, sin dudar me vine para acá y la verdad que no me arrepiento”, expresó, al destacar el orgullo de poder formarse y continuar su desarrollo profesional en su provincia.

El nuevo especialista valoró también el crecimiento experimentado por la residencia de Endocrinología, la incorporación progresiva de nuevos profesionales y la calidad de la formación recibida. Al respecto, indicó que la posibilidad de estudiar Medicina en Formosa y posteriormente acceder a distintas especialidades constituye una oportunidad clave para los jóvenes de la provincia.

Como parte de su nueva función, adelantó que la intención es continuar en el Hospital Central, donde realizó su formación, con el objetivo de afianzar la especialidad y, posteriormente, contribuir a que los conocimientos adquiridos puedan llegar a otros nosocomios de la provincia.

Para concluir, se refirió al significado personal que tiene el cierre de esta etapa, agradeciendo muy especialmente el acompañamiento de su familia, sus compañeros y de la provincia. “La provincia también nos dio una mano, confió en nosotros”, expresó, sintetizando el valor que tuvo para él poder completar su formación profesional y continuar aportando desde Formosa al engrandecimiento de la salud pública.







