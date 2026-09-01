Emprendedores y empresas formoseñas en jornada sobre el valor y registro de marcas

Durante la capacitación se abordaron aspectos vinculados al diseño, la propiedad intelectual, el registro y las estrategias para fortalecer la identidad de una marca.

Con una nutrida concurrencia de emprendedores, PyMEs, empresas y profesionales, se realizó la jornada “Marcá la Diferencia: del diseño al registro, cómo asegurar el valor real de tu marca”, una propuesta impulsada por la Agencia de Desarrollo Empresarial para destacar la importancia de proteger y registrar una marca.

El encuentro, que se desarrolló este martes 29 en el Galpón “G” del Paseo Costanero, tuvo como eje central la necesidad de comprender que una marca es mucho más que un nombre, un logo o una identidad visual: es un activo que representa el trabajo, la trayectoria y el valor que cada emprendimiento o empresa construye.

Antes del inicio de la jornada, se realizó la apertura institucional con la presencia del subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, Horacio Cosenza; el presidente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Jorge Antueno; y el gerente de ADE, Guillermo Arévalo, quienes acompañaron esta iniciativa destinada a fortalecer las capacidades de los actores del sector productivo local.

La capacitación contó con la participación del doctor Aníbal Gómez Medina, especialista en Propiedad Intelectual, Derecho y Nuevas Tecnologías y Derecho Empresario; junto a representantes de Iru Media, su director general, licenciado Rodrigo Gómez; el director de Operaciones, técnico en diseño gráfico, Daniel Boncosky; la directora de Contenido, magíster Mariana Olmedo; y el licenciado en comercio exterior y asesor técnico de la ADE en Registro de Marcas, Marcelo Gazarkevich.

La importante participación registrada durante la jornada reflejó el interés creciente de quienes desarrollan emprendimientos y empresas por profesionalizar sus marcas, conocer las herramientas de protección disponibles y dar mayor valor a sus proyectos.

Entre los participantes se destacó la importancia de acceder a este tipo de espacios de formación. “Fue muy interesante porque muchas veces ponemos el foco en vender y crecer, pero no tenemos en cuenta que la marca también es un activo que debemos cuidar y proteger”, señaló uno de los asistentes. Otro participante valoró la posibilidad de “conocer de manera clara cuáles son los pasos para registrar una marca y evitar problemas a futuro”.

La jornada permitió así poner en agenda un aspecto fundamental para quienes buscan construir proyectos sostenibles: crear una marca es el primer paso; protegerla es asegurar parte del valor construido.

Los interesados en registrar su marca, se pueden acercar a las oficinas de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Paseo Costanero y Brandsen, Galpón “G”, o comunicarse vía WhatsApp al 3704329154 donde recibirán asesoramiento gratuito y acompañamiento en cada etapa del proceso, con toda la información necesaria para realizar el trámite de manera clara y segura.



