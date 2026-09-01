Destacan crecimiento de Formosa en la formación de profesionales de la salud

También, puso en valor el desarrollo alcanzado por la provincia en materia de residencias, especialidades y formación universitaria,.

La diputada provincial justicialista, la doctora Cristina Mirassou, distinguió el crecimiento sostenido que experimentó Formosa en materia de formación de profesionales de la salud, al referirse este martes 29 de septiembre al proceso de consolidación de las residencias sanitarias en la provincia, en el marco del acto de entrega de certificados a los profesionales que culminaron las residencias de salud y a los jefes e instructores de residentes.

La legisladora, señaló que la jornada representa una instancia especialmente significativa, al valorar la formación de quienes completaron cuatro años de residencias en distintas especialidades y subespecialidades, con una combinación permanente de práctica y teoría en hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Complejidad y bajo el acompañamiento de docentes especializados.

En ese sentido, comentó que los certificados entregados corresponden a distintas disciplinas, entre ellas endocrinología, cirugía, oftalmología, ginecología, pediatría, odontología y salud mental.

Sobre esta última, resaltó particularmente el trabajo de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM), que permite la formación específica de psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros.

Mirassou recordó que hace 42 años, en 1984, comenzaron en Formosa las primeras residencias, inicialmente con las especialidades básicas de pediatría, ginecología, cirugía, clínica y medicina general. Desde entonces, afirmó que se produjo un crecimiento progresivo y una diversificación que permitió incorporar nuevas especialidades y subespecialidades, de acuerdo con las necesidades sanitarias de la provincia.

Destacó que esta evolución es fruto de un proceso sostenido durante décadas, en el marco del Modelo Formoseño, que permitió fortalecer progresivamente la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos necesarios para la formación de posgrado en salud.

“Todo eso es un constructo que lleva años”, afirmó, al resaltar la continuidad de las políticas que hicieron posible este recorrido.

Asimismo, la Diputada hizo notar que a los hospitales que históricamente concentraban esta tarea “el hoy Hospital Central de Emergencias y el Hospital de la Madre y el Niño”, se sumaron con el paso de los años el Hospital de Alta Complejidad, el Hospital Interdistrital Evita, el Hospital Distrital 8 y el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada.

Además, mencionó al Hospital Distrital de Laguna Blanca “que actualmente, es también un hospital escuela, formador de residentes” y valoró el rol clave que tiene hoy la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), en la cual se está dictando las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería.

En este sentido, recordó que “años atrás, los jóvenes debían trasladarse a otras provincias para estudiar Medicina”.

Finalmente, Mirassou manifestó su satisfacción por haber acompañado durante años el desarrollo del sistema público de salud, insistiendo en que el crecimiento alcanzado en materia de formación constituye el resultado de un proceso que permitió expandirpaulatinamente las capacidades sanitarias y educativas de Formosa.



