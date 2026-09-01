Entregarán certificados a docentes por la capacitación en educación financiera en Formosa

Será el 1 de octubre, desde las 8:30 horas, en el Cine Teatro Italia de la ciudad capital.

La Fundación Banco Formosa y el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia invitan a los docentes que participaron y a la comunidad educativa en general, al acto de entrega de certificados correspondiente a la finalización del Programa Integral de Educación Financiera (PIEF) que por resolución ministerial, otorga puntaje y debe ser presentado a la Junta de Clasificación correspondiente.

El encuentro se realizará el jueves 1 de octubre, desde las 8:30 horas, en el Cine Teatro Italia, de la ciudad capital.

Esta propuesta tiene como objetivo fortalecer conocimientos y herramientas vinculadas a la educación financiera, promoviendo una mayor comprensión y mejores herramientas para la toma de decisiones económicas.

Desde la organización destacaron la importancia de acompañar estos procesos de capacitación y formación, y extendieron la invitación a quienes participaron de este trayecto formativo gratuito, brindado este año en la provincia de Formosa.



