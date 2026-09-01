La Secretaría de la Mujer capacitó a personal del EROSP en vínculos saludables

La actividad se trató de un espacio de reflexión entre los trabajadores del organismo.

Este martes 29, desde las 9 horas, la Secretaría de la Mujer de Formosa, realizó una jornada de capacitación de vínculos saludables en relaciones interpersonales para agentes del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), sito en avenida Napoleón Uriburu N°57 de la ciudad capital.

Al respecto, la licenciada Leandra Villafañez, del equipo técnico de la Secretaría, conversó con AGENFOR y explicó que la actividad se trató de un espacio de reflexión entre los trabajadores del organismo a través de un taller llamado “Vínculos Saludables en las Relaciones Interpersonales”.

“Sabemos que pasamos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo y poder hacer de ese lugar un espacio saludable en donde podamos estar reconfortables y de esta manera, por supuesto, el trabajo será más ameno y mucho más productivo para todos”, indicó.

Y agregó: “Puede ayudarlos a construir algo desde esto que implica el estar atendiendo gente, mucho más en este momento particular que estamos viviendo, el descontento de las personas y demás. Entonces, es sumamente importante brindar herramientas a cada uno de los participantes”.

De esta manera, la profesional expresó estar “sorprendida gratamente” con la amplia participación de los agentes porque “creemos que ha llegado y hemos cumplido con nuestra función que es repreguntarnos, pensar, hablar”, entonces, aseguró, fue “una capacitación súper fructífera en ese sentido”.

Por su parte, el administrador general del EROSP, Martín Surián, consideró que, dentro de la vida cotidiana laboral, “existen vínculos” y, “como bien dice el gobernador Insfrán, en estas políticas públicas ejercemos los organismos públicos funciones específicas” por lo que es importante, sostuvo, “poder abrirnos a poder crear un espacio para el personal para aprender y reflexionar”.

“El objetivo de esto es, sobre todas las cosas, capacitar y formar a la gente que trabaja dentro de este organismo. Entendemos que somos un equipo y así lo gestionamos día a día”, manifestó.

Y añadió: “En este escenario político nacional que también está transitando no solo Formosa sino el país, en todo lo que concierne a políticas pésimas del Gobierno nacional y en lo que concierne a tarifas eléctricas, que es de público conocimiento que afecta y sigue siendo un golpe al bolsillo del usuario”.

De esta manera, el funcionario aseguró que, a “quienes critican las políticas públicas del Gobernador, nosotros les respondemos con más trabajo” y, uno de ellos, es “gestionar y capacitarnos” para una mejor atención al público.











