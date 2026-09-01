El Municipio inició la limpieza integral y erradicación de basurales en el barrio San Agustín

El Municipio capitalino está llevando adelante la limpieza de terraplenes ubicados en zonas estratégicas de la ciudad, arrancando este martes en el B° San Agustín para luego continuar sobre las ubicadas en los barrios La Floresta y Liborsi, entre otros, como trabajos preventivos ante una temporada que anticipa muchas precipitaciones.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental informaron que, en varios tramos a lo largo de estas barreras de contención, se encontraron microbasurales, y se está trabajando de manera intensa para su eliminación, así evitar ser arrastrados por las aguas en caso de eventuales precipitaciones.

Ante esta situación, destacaron la importancia de mantener liberada de residuos de gran tamaño esos sectores, ya que podrían convertirse en obstáculos para el escurrimiento de aguas, más ante un fenómeno como El Niño, que anticipa grandes lluvias, teniendo en cuenta que cerca de las barreras se encuentran las estaciones de bombeo y sería un inconveniente para su funcionamiento.

Finalmente, solicitaron una vez más evitar arrojar residuos en la vía pública, precisamente porque es fundamental para el óptimo funcionamiento del drenaje en la ciudad, puesto que quedó comprobado que los anegamientos se producen como consecuencia de las obstrucciones a causa de basura acumulada.



