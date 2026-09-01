En un allanamiento, dos hombres y una mujer fueron detenidos en el barrio 25 de Mayo

Fue en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas de Clorinda concretaron un allanamiento en el barrio 25 de Mayo donde detuvieron a una mujer, dos hombres, secuestraron 62 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y elementos vinculados al acondicionamiento de sustancias.

La investigación se inició días atrás a partir de información relacionada con una mujer que estaría vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

Con el avance de las pesquisas y la incorporación de elementos probatorios, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento para el inmueble señalado.

La medida judicial fue autorizada por la jueza subrogante del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, quien dispuso la requisa del domicilio.

El procedimiento se concretó este lunes durante el día, se contó con la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido, y se secuestraron 62 envoltorios de cocaína preparados para su presunta comercialización, además dinero en efectivo y elementos utilizados para el almacenamiento, corte y acondicionamiento de la sustancia.

Como resultado de la intervención una mujer y dos hombres fueron detenidos y junto a los secuestros quedaron a disposición de la Justicia provincial.



