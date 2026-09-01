Un adolescente resultó gravemente herido con un arma blanca; hay dos menores retenidos

La victima permanece internado en el Hospital La Madre y El Niño con pronóstico reservado.

Un joven de 14 años fue gravemente herido en la región abdominal y en el marco de la investigación dos adolescentes de 15 y 17 años se encuentran retenidos, continuando con las averiguaciones para dar con el tercer involucrado.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, cuando los uniformados tomaron conocimiento cuando una mujer denunció que su sobrino fue lesionado por varios jóvenes durante una pelea en calle Fontana del barrio 30 de Abril y a inmediaciones de la Ruta Nacional N° 95 de la localidad Subteniente Perín.

En primer lugar, el joven de 14 años lesionado fue trasladado hasta el Hospital de la localidad de Ibarreta, pero debido a la gravedad fue derivado al Hospital La Madre y el Niño de esta ciudad, donde permanece en cuidados intensivos.

De inmediato se iniciaron las actuaciones y las averiguaciones pertinentes, el cual dio como resultado la demora de dos jóvenes de 15 y 17 años, mientras que se continúa con la investigación para establecer la identidad y paradero de un tercer involucrado.

También los uniformados se constituyeron al hospital donde secuestraron prendas de vestir que presentaban cortes compatibles con arma blanca y otros elementos que fueron documentados fotográficamente por personal de Policía Científica.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Menores de la localidad de El Colorado.

Los menores retenidos permanecen en la dependencia policial junto a sus referentes afectivos, conforme disposición de la Justicia.



