En sede del Consejo de Ciencias Económicas de Formosa se realizó la reunión Regional NEA

Este viernes 11 por la tarde se llevó a cabo de manera presencial la Reunión Regional del Nordeste Argentino (NEA) de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa ofició de anfitrión, mientras que la coordinación estuvo a cargo del CPCE de Misiones.

La jornada comenzó con la apertura institucional, a cargo del presidente del Consejo anfitrión, Contador Leandro Greco, quien dirigió las palabras de bienvenida a los representantes de las distintas jurisdicciones.

A continuación, se establecieron las pautas de coordinación para el desarrollo de la reunión. Durante el encuentro se abordó el siguiente orden del día:

Novedades de MD y próxima Junta, con informe de la protesorera de FACPCE. Fondo Solidario, a través del informe de la delegada en SSS. Estado de los planteos ante la UIF en el ámbito de FACPCE. ARCA: planteo regional sobre plazos de embargo y procedimiento, con presentación de nota.

Revisión Limitada como alternativa al informe de Auditoría: avances del trabajo de CENCyA y postura de la zona. Revalorización profesional y Tecnología: avances de las comisiones, a cargo de José Lencina.

Capacitaciones regionales: definición de la próxima organización a cargo de Corrientes o Chaco. Convenios sobre inteligencia artificial y actividades conjuntas propuestas por Corrientes. Carreras universitarias: cambios en planes de estudio y orientación, propuesta de Corrientes. Juegos deportivos: Definición de la próxima reunión.

Un espacio para compartir problemáticas comunes

Al tomar la palabra ante la prensa, el Contador Leandro Greco, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF), destacó que la reunión permitió el intercambio de información y la coordinación de acciones comunes entre los consejos del NEA en temas de interés profesional, normativo, de capacitación y de vinculación institucional.

Recordó que el CPCEF integra la zona NEA de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y explicó que el encuentro reunió a las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones.

“Sirve para compartir las problemáticas que atraviesan los profesionales en Ciencias Económicas y de qué manera encarar los planteos en FACPCE para colaborar con el profesional y la sociedad en general”, señaló.

Entre los temas abordados, Greco puntualizó la elaboración de un informe alternativo sobre la Unidad de Información Financiera (UIF): “Esto permitirá al profesional reducir su responsabilidad en temas penales”.

Además, indicó que se trató la morosidad de las pymes, los embargos y los planteos colectivos ante organismos fiscales. “En este sentido, trabajamos en un proyecto de ley. La idea es escucharnos entre nosotros y acercar posiciones”, agregó.

Por su parte, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes, Contador Ariel Aguirre Serantes, valoró el recibimiento en Formosa por parte de su par Leandro Greco y adelantó el trabajo realizado de cara a la próxima reunión de la Junta de Gobierno de FACPCE, que se realizará en Catamarca.

“Este ámbito es propicio para consensuar posturas regionales, a fin de mantener la unidad como región, ya que existe una realidad económica común en la zona NEA, como el ahogo financiero de las pymes, sobrecargas burocráticas, regulatorias y administrativas con fuerte presión fiscal”, manifestó.

En tanto, la Contadora Ángela Mariana Berent, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, comentó que en el marco del encuentro se analizaron las problemáticas que atraviesan las empresas de la región, las auditorías, las normativas, el día a día de los matriculados y las capacitaciones zonales, entre ellas las vinculadas a inteligencia artificial y otros temas de impacto directo para los profesionales.















