Controlados los incendios en zonas rurales del oeste provincial

Luego de jornadas de intenso trabajo, la situación se encuentra subsanada, permitiendo además el regreso progresivo de las familias evacuadas a sus hogares.

Las lluvias registradas este martes 29, con el consecuente descenso de las temperaturas, así como los incesantes trabajos de contingencia desplegados por áreas del Gobierno provincial, permitieron que los focos ígneos en varias zonas del oeste provincial hayan sido controlados.

Los incendios se localizaron en distintos puntos zonales, entre ellos Vaca Perdida, La Rinconada, El Cabado, El Chañar y Cieneguito. Cabe remarcar que las importantes distancias entre cada incendio dificultaron la distribución de los recursos y demandaron un importante despliegue territorial, pero a pesar de ello, el Gobierno formoseño estuvo presente.

El operativo se llevó adelante de manera articulada con los intendentes y equipos municipales de Los Chiriguanos, Ingeniero Juárez, El Chorro y Pozo de Maza, que trabajaron intensamente para asistir a las comunidades afectadas.

También, intervinieron la Policía Provincial y el Cuerpo de Bomberos, al igual que el Ministerio de la Comunidad brindando asistencia alimentaria.

Del mismo modo, hicieron lo propio el Ministerio de Desarrollo Humano con las distintas atenciones médicas, la cartera de la Producción y Ambiente, a través de sus distintas áreas entregando tierra y pasturas, así como otros organismos competentes.

Al respecto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el intendente de Pozo de Maza, Víctor Adolfo Pérez, quien enfatizó que “el peligro ya pasó”, agradeciendo a todas las áreas gubernamentales intervinientes y a la sociedad en general por el trabajo realizado y la ayuda enviada.

“Una vez más, el pueblo formoseño vuelve a demostrar esa solidaridad que lo caracteriza”, puso en valor el jefe comunal, además de destacar y agradecer la ayuda desinteresada de sus pares Rafael Nacif de Ingeniero Juárez, Alejandro Moreno de El Chorro y Antonio Caldera de Los Chiriguanos.

Intendentes autoconvocados, solidaridad formoseña intacta

Formosa se caracteriza por ser una provincia con un pueblo solidario, pero esto, no se da solamente entre vecinos, sino también entre localidades, comunidades originarias y criollas y entre intendentes municipales.

Sin ninguna solicitud por parte del jefe comunal Pérez, sus pares Nacif, Moreno y Caldera, se autoconvocaron y fueron a Pozo de Maza a llevar ayuda a las zonas afectadas.

“Fue una tarea coordinada, nos hicimos presentes con maquinarias municipales, camiones volquetes, motobomba y mangueras, lo necesario para pelearle al fuego y lograr combatirlo”, expresó a esta Agencia Nacif, quien además, puso en resalto el compromiso solidario de los docentes y vecinos que trabajaron a la par de cada organismo y personal designado para cumplir una función en el lugar.

“En todo momento el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira, mantuvo comunicación para estar al tanto de la situación, lo mismo en los casos de las diferentes cabezas de equipos que desplegaron todo lo necesario para colaborar”, acentuó.

De esta manera, evidenció “la presencia del Estado provincial a través de sus representantes que éramos nosotros, porque no hace falta que este el vicegobernador Eber Solís, nosotros, los intendentes junto a nuestros equipos somos parte de este Gobierno y estuvimos ahí, luchando a la par”.

“No nos fuimos a sacar fotos ni a dar notas periodísticas, fuimos a ayudar y es lo que se hizo”, subrayó.

Seguidamente, Moreno lamentó las pérdidas de flora y fauna que estos focos de incendios forestales dejaron, pero se mostró optimista de que “la naturaleza es grande, se sabe regenerar”.

Además, valoró la ayuda que el Gobierno provincial envió a través del Ministerio de Producción y Ambiente entre otras carteras.

A su vez, hizo un llamado a la sociedad “de ser responsables”, porque teniendo en cuenta que generar algún tipo de fuego en estas zonas ambientales, “puede generar graves situaciones debido a los vientos o el calor”.

Finalmente, Caldera cargó contra la oposición provincial, porque como siempre buscaron la manera negativa de la situación porque “esa es la única manera que tienen de hacer política”.

“Ellos no entienden que en la política donde hay una necesidad, nace una obligación de la que se ocupa y preocupa el Estado presente”.

“La gestión del gobernador Insfrán estuvo presente; los que no estuvieron fueron ellos, porque brillaron por su ausencia”, finalizó.



