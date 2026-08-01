El Niño: Segunda reunión interinstitucional con eje en la previsión y la articulación territorial

En el marco de las acciones preventivas coordinadas por el Gobierno de Formosa, este jueves 3 se llevó a cabo la segunda reunión de articulación y diagnóstico interinstitucional ante la inminencia del fenómeno meteorológico “El Niño”.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, acompañado por funcionarios del Gabinete provincial, jefes y representantes de las fuerzas armadas, de seguridad y organismos federales con asiento en la provincia.

El ministro de Gobierno Jorge Gonzalez enfatizó la postura histórica de la provincia ante las emergencias climáticas y resaltó que “en Formosa tenemos la decisión de enfrentar las adversidades mirándolas de frente”.

Sostuvo que “esta perspectiva climatológica compleja no nos es extraña a quienes habitamos este territorio, pero hoy tenemos la ventaja de prever situaciones futuras con un alto grado de probabilidad”.

El funcionario explicó que la planificación anticipada permite “evaluar los riesgos potenciales para ejecutar tareas de mitigación con solidez y, eventualmente, cambiar la situación de riesgo a una de crisis con un abordaje adecuado”.

En este sentido, subrayó que “esto requiere articulación y coordinación entre todos los que tenemos responsabilidades territoriales”, porque “ante la ocurrencia del evento no caben disputas de jurisdicción, sino la obligación de atender a la comunidad”, aseveró.

Por eso, afirmó que “en esta reunión nos parece sumamente valioso e importante que pudieran estar presentes los responsables de organismos federales con responsabilidad en Formosa”.

El ministro Gonzalez puntualizó que “en primer término, se puso en común la actualización de los informes climatológicos sobre la probabilidad de ocurrencia de El Niño y su eventual impacto en la geografía provincial, contando para ello con datos e indicadores de mayor precisión respecto del primer encuentro”.

Asimismo, comentó que “se abordó el diagnóstico y estado de situación actualizado de las cuencas hídricas que atraviesan el territorio formoseño, los ríos Pilcomayo, Bermejo y Paraguay, junto a la revisión de las medidas de mitigación ejecutadas hasta la fecha”.

Frente a esto, detalló que “las autoridades provinciales y nacionales analizaron los riesgos potenciales y ratificaron los mecanismos de articulación y coordinación operativa que se desplegarán en el territorio ante el acaecimiento de los eventos previstos”.

Finalmente, Gonzalez enfatizó en que “este encuentro es la continuidad de esta labor preventiva”, remarcando que “forma parte de un esquema de trabajo articulado que se sostiene de manera permanente entre las distintas áreas”.

Infraestructura vial y respuesta territorial

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa (DPV), ingeniero Javier Caffa, valoró el espacio como “muy importante y enriquecedor”, destacando la labor combinada entre las áreas provinciales y fuerzas federales.

“El objetivo central es transmitir e informar con rigor técnico, fundamentado en estadísticas y monitoreos constantes sobre la evolución del fenómeno”, detalló.

Caffa resaltó que la provincia cuenta con un sistema preparado en toda su geografía gracias a la experiencia acumulada en eventos históricos como los de 1983, 1998 y 2016, destacando que “el Gobierno provincial ya viene ejecutando tareas de limpieza de cauces, acondicionamiento de puentes y alcantarillas en la red vial provincial para garantizar el escurrimiento del agua de oeste a este”, precisó.

Por otro lado, explicó “el funcionamiento del sistema hídrico formoseño y remarcó la importancia estratégica de la infraestructura vial para garantizar el escurrimiento de las aguas, las cuales avanzan naturalmente con pendiente de oeste a este”.

A su vez, detalló que “mientras la provincia ejecuta tareas de limpieza de cauces y acondicionamiento de puentes y alcantarillas en las rutas provinciales N° 23, 24, 26 y 28, resulta fundamental un trabajo equivalente sobre las trazas nacionales N° 95 y N° 11, esta última clave por ubicarse en la zona de descarga final hacia el río Paraguay”.

En ese marco, señaló su inquietud por la ausencia de autoridades del 22° Distrito de Vialidad Nacional, considerando “la necesidad de evaluar el estado operacional de los tres puentes estratégicos que conectan a Formosa con el Chaco y el resto del país ante posibles crecidas”.

Al concluir, Caffa remarcó la importancia del trabajo mancomunado entre la Nación y la Provincia “para poner a disposición todos los recursos técnicos y humanos disponibles frente a este tipo de emergencias”.

“Es un evento que nos va a afectar a todos, y la mejor manera de afrontarlo es uniendo todas las fuerzas y los medios de los organismos estatales, los cuales tienen la formación profesional y el deber de responder coordinadamente ante la comunidad”, aseveró y aclaró que “nosotros no podemos intervenir en las rutas nacionales; son distintas jurisdicciones y no tenemos competencia para realizar trabajos, obras ni acondicionamientos en puentes, rutas o alcantarillas de órbita nacional”.



