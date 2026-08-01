El Niño: Segunda reunión interinstitucional con eje en la previsión y la articulación territorial
Durante la jornada, las distintas áreas y ministerios presentaron el estado de situación e informes técnicos para precisar la fase en la que se encuentra este evento meteorológico.
En el marco de las acciones preventivas
coordinadas por el Gobierno de Formosa, este jueves 3 se llevó a cabo la
segunda reunión de articulación y diagnóstico interinstitucional ante la
inminencia del fenómeno meteorológico “El Niño”.
El encuentro estuvo encabezado por el
ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez,
acompañado por funcionarios del Gabinete provincial, jefes y representantes de
las fuerzas armadas, de seguridad y organismos federales con asiento en la
provincia.
El ministro de Gobierno Jorge Gonzalez
enfatizó la postura histórica de la provincia ante las emergencias climáticas y
resaltó que “en Formosa tenemos la decisión de enfrentar las adversidades
mirándolas de frente”.
Sostuvo que “esta perspectiva
climatológica compleja no nos es extraña a quienes habitamos este territorio,
pero hoy tenemos la ventaja de prever situaciones futuras con un alto grado de
probabilidad”.
El funcionario explicó que la
planificación anticipada permite “evaluar los riesgos potenciales para ejecutar
tareas de mitigación con solidez y, eventualmente, cambiar la situación de
riesgo a una de crisis con un abordaje adecuado”.
En este sentido, subrayó que “esto
requiere articulación y coordinación entre todos los que tenemos
responsabilidades territoriales”, porque “ante la ocurrencia del evento no
caben disputas de jurisdicción, sino la obligación de atender a la comunidad”,
aseveró.
Por eso, afirmó que “en esta reunión nos
parece sumamente valioso e importante que pudieran estar presentes los
responsables de organismos federales con responsabilidad en Formosa”.
El ministro Gonzalez puntualizó que “en
primer término, se puso en común la actualización de los informes
climatológicos sobre la probabilidad de ocurrencia de El Niño y su eventual
impacto en la geografía provincial, contando para ello con datos e indicadores
de mayor precisión respecto del primer encuentro”.
Asimismo, comentó que “se abordó el
diagnóstico y estado de situación actualizado de las cuencas hídricas que
atraviesan el territorio formoseño, los ríos Pilcomayo, Bermejo y Paraguay,
junto a la revisión de las medidas de mitigación ejecutadas hasta la fecha”.
Frente a esto, detalló que “las
autoridades provinciales y nacionales analizaron los riesgos potenciales y
ratificaron los mecanismos de articulación y coordinación operativa que se
desplegarán en el territorio ante el acaecimiento de los eventos previstos”.
Finalmente, Gonzalez enfatizó en que
“este encuentro es la continuidad de esta labor preventiva”, remarcando que
“forma parte de un esquema de trabajo articulado que se sostiene de manera
permanente entre las distintas áreas”.
Infraestructura
vial y respuesta territorial
Por su parte, el administrador general
de la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa (DPV), ingeniero Javier
Caffa, valoró el espacio como “muy importante y enriquecedor”, destacando la
labor combinada entre las áreas provinciales y fuerzas federales.
“El objetivo central es transmitir e
informar con rigor técnico, fundamentado en estadísticas y monitoreos
constantes sobre la evolución del fenómeno”, detalló.
Caffa resaltó que la provincia cuenta
con un sistema preparado en toda su geografía gracias a la experiencia
acumulada en eventos históricos como los de 1983, 1998 y 2016, destacando que
“el Gobierno provincial ya viene ejecutando tareas de limpieza de cauces,
acondicionamiento de puentes y alcantarillas en la red vial provincial para
garantizar el escurrimiento del agua de oeste a este”, precisó.
Por otro lado, explicó “el
funcionamiento del sistema hídrico formoseño y remarcó la importancia
estratégica de la infraestructura vial para garantizar el escurrimiento de las
aguas, las cuales avanzan naturalmente con pendiente de oeste a este”.
A su vez, detalló que “mientras la
provincia ejecuta tareas de limpieza de cauces y acondicionamiento de puentes y
alcantarillas en las rutas provinciales N° 23, 24, 26 y 28, resulta fundamental
un trabajo equivalente sobre las trazas nacionales N° 95 y N° 11, esta última
clave por ubicarse en la zona de descarga final hacia el río Paraguay”.
En ese marco, señaló su inquietud por la
ausencia de autoridades del 22° Distrito de Vialidad Nacional, considerando “la
necesidad de evaluar el estado operacional de los tres puentes estratégicos que
conectan a Formosa con el Chaco y el resto del país ante posibles crecidas”.
Al concluir, Caffa remarcó la
importancia del trabajo mancomunado entre la Nación y la Provincia “para poner
a disposición todos los recursos técnicos y humanos disponibles frente a este
tipo de emergencias”.
“Es un evento que nos va a afectar a
todos, y la mejor manera de afrontarlo es uniendo todas las fuerzas y los
medios de los organismos estatales, los cuales tienen la formación profesional
y el deber de responder coordinadamente ante la comunidad”, aseveró y aclaró
que “nosotros no podemos intervenir en las rutas nacionales; son distintas
jurisdicciones y no tenemos competencia para realizar trabajos, obras ni acondicionamientos
en puentes, rutas o alcantarillas de órbita nacional”.