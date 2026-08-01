Las fuerzas federales ponderaron la planificación de Formosa ante El Niño









Tras la realización de la segunda reunión interinstitucional, representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Parque Nacional Río Pilcomayo valoraron la calidad de los informes técnicos, la sinergia organizativa y la solidez del plan preventivo provincial para mitigar los efectos de las inclemencias climáticas.

Este jueves 3, se llevó a cabo la segunda reunión de coordinación y prevención ante el evento climático del fenómeno “El Niño”. El encuentro, convocado por el Gobierno de Formosa, reunió a las distintas áreas del Estado provincial, fuerzas armadas, de seguridad e instituciones con despliegue en el territorio.

Durante la jornada, los referentes nacionales expresaron su satisfacción por la preparación y previsión con la que Formosa aborda las posibles contingencias.

Sinergia institucional

Desde Gendarmería Nacional, el director nacional de Operaciones, comandante general Gabriel Callejas, se mostró “gratamente sorprendido por el nivel de las ponencias, la articulación y la coordinación que tienen los distintos ministerios de la provincia de Formosa”.

Asimismo, remarcó que “pudimos apreciar una sinergia y una conjuntez entre todos los integrantes del Gobierno y las fuerzas. Había una gran similitud en los términos y contenidos planteados, todos enfocados en articular, coordinar y dirigir esfuerzos para mitigar un gran riesgo como es el fenómeno El Niño”.

En esa misma línea, el comandante mayor Hilario Cesar Firpo Banegas, a cargo de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental de la fuerza, resaltó que la reunión demostró “lo preparada que está la provincia con respecto a este tema, lo que nos va a permitir seguir coordinando acciones a futuro en caso de una emergencia”.

Preparación y monitoreo de los ríos

Por su parte, el jefe de la Prefectura Formosa, prefecto principal Rubén Darío Albornoz, calificó la convocatoria como “excelente” para aunar ideas y presentar los respectivos planes operacionales.

En relación con el trabajo continuo que la fuerza naval mantiene con el Estado provincial sobre el río Paraguay, a través de las dependencias de Puerto Pilcomayo, Formosa y Colonia Cano, Albornoz llevó tranquilidad a la población: “Realizamos un control permanente sobre la altura de las aguas para actuar con tiempo prudencial” y precisó que “actualmente el río se encuentra en una escala aproximada de 2,20 metros, lo que no implica ningún riesgo y nos permite estar tranquilos sobre las costas”.

Añadió además que “la fuerza ya cuenta con todos sus recursos y medios alistados en la provincia ante cualquier emergencia”.

Trabajo en territorio y compromiso ambiental

Finalmente, la intendente del Parque Nacional Río Pilcomayo, licenciada Stella Mary Albornoz, ponderó la solidez de los datos técnicos presentados, asegurando que resultan “valiosos para el trabajo de planificación y prevención”.

Albornoz confirmó “la plena disposición de la institución para integrarse a los comités de emergencia provinciales y compartir su Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027”.

“Celebro estos espacios donde coordinamos acciones en pos de resolver no solo necesidades institucionales, sino las necesidades de las personas que habitan el territorio”, expresó y agregó que “los parques no son islas y el compromiso de trabajar de manera articulada con la provincia es permanente”, concluyó.



