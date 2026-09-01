Falleció el joven motociclista que permanecía internado tras el siniestro ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 86

La víctima fue identificada como Franco Ramón Antonelli, de 19 años, quien permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Complejidad de esta ciudad.

Franco falleció este lunes alrededor de las 19:30 horas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Complejidad de esta ciudad, donde permanecía internado debido a las graves lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 86, en jurisdicción de Laguna Blanca.

El joven circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave, junto a una joven de 21 años, quien perdió la vida durante la madrugada del mismo domingo, como consecuencia del siniestro.

Tras el hecho, Antonelli fue asistido en el lugar por personal del SIPEC y trasladado inicialmente al Hospital de Laguna Blanca. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Central de esta ciudad y, finalmente, ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Complejidad.

Pese a la atención médica y a los esfuerzos del personal de salud, en la fecha se informó su fallecimiento.

De esta manera, son dos las víctimas fatales que dejó el siniestro vial ocurrido durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional N° 86, en inmediaciones del barrio Costa Alegre.

Por el hecho, continúa la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, desde donde se llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.



