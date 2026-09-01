El Centro de Salud de Lucio V. Mansilla festeja un nuevo aniversario

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano hicieron llegar un afectuoso saludo a todo el equipo de salud que trabaja allí diariamente al servicio de la comunidad.

Este martes 15, el Centro de Salud de Lucio V. Mansilla, efector sanitario de referencia en la zona sur de la provincia, conmemora un nuevo aniversario de su permanente labor en el cuidado de la salud de los pobladores de esa localidad, como así también de quienes viven en las colonias y parajes situados dentro de su área programática.

Con años de trayectoria y un flamante edificio, inaugurado por el gobernador Gildo Insfrán en mayo de 2025, brinda de manera ininterrumpida servicios integrales de salud a niñas, niños y adultos.

Con motivo de esta celebración, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, expresó: “A todo el personal que presta servicios en esta importante institución, que forma parte de nuestra amplia red de salud pública provincial, les envío mis sinceras felicitaciones y un saludo afectuoso”.

“Cada uno de ustedes desarrolla una tarea clave para cuidar la salud de los pacientes, algo que hacen desde hace ya muchos años, siempre con el firme compromiso de que las vecinas y vecinos de todas las edades puedan acceder a los distintos servicios y prestaciones de salud gratuitos, de calidad y al alcance de todos”, manifestó el funcionario.

Seguidamente, puso en valor que este centro de salud, al igual que los demás efectores sanitarios que se encuentran a lo largo y a lo ancho del territorio formoseño, lleva décadas brindando atención, no solo puertas adentro, sino también mediante una labor extramuro planificada, con el objetivo de acercar las prestaciones a las familias lugareñas.

A su vez, realiza un fuerte trabajo para promover la buena salud y mejorar la calidad de vida de la población, mediante charlas, talleres y otras actividades que se desarrollan en escuelas de los distintos niveles educativos y en otras instituciones, lo que permite fortalecer los lazos con la comunidad.

“La permanencia de tantos años en el cuidado de la salud y la mejora progresiva en cada uno de los servicios solo son posibles gracias a un Estado provincial que se hace presente, junto con la dedicación y la responsabilidad que pone cada uno de ustedes”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

“En nombre del Gobierno de Formosa y del Ministerio de Desarrollo Humano, renuevo las felicitaciones por este nuevo aniversario. Les deseo que pasen una excelente jornada y los invito, en este día especial, a redoblar el esfuerzo para seguir procurando el bienestar de nuestros comprovincianos”, dejó Atencia como mensaje final al personal del Centro de Salud de Lucio V. Mansilla.



