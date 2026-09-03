El gobernador Insfrán acompañó la apertura de la Expo Rural Formosa 2026

En el predio ferial del barrio Virgen del Carmen se puso en marcha una nueva edición de la tradicional muestra que reúne producción, comercio y entretenimientos para toda la familia, que se extenderá durante todo el fin de semana.

Este sábado 5, el Gobierno de la provincia de Formosa acompañó la apertura oficial de la 81ª Expo Rural organizada por la Sociedad Rural de Formosa en su histórico predio del barrio Virgen del Carmen de la ciudad capital.

El evento contó con la presencia del gobernador Gildo Insfrán, quien realizó el tradicional corte de cintas acompañado por el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez y el presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti.

Además se realizó el descubrimiento de una placa que impuso el nombre de “Don Raúl Néstor Maglietti” al predio de la SRF, en reconocimiento a su histórica trayectoria como dirigente rural y funcionario. El homenaje contó con el acompañamiento del gobernador Insfrán y de los familiares de Maglietti.

Al respecto, el ministro Rodríguez al dialogar con AGENFOR, precisó que “estamos presentes en una muestra más de la gran variedad y diversidad productiva que existe en la provincia”.

“Esta expo demuestra no solamente la realidad, sino también el potencial que tiene nuestra provincia en materia productiva”, subrayó el Ministro, al tiempo que enfatizó en que “desde el Gobierno de Formosa, con las políticas productivas del gobernador Insfrán y del Modelo Formoseño se ha transformado a fondo nuestra provincia”.

En este sentido, resaltó que “contamos con un stock estabilizado de un millón y medio de cabezas de hacienda bovina, con una calidad genética que se ha superado notablemente e inversiones intraprediales que mejoran de forma constante los índices productivos de carne”.

Y añadió que “esas políticas han permitido, fundamentalmente a través de la inversión en infraestructura, que ha sido el subsidio más grande que ha recibido el sector privado para generar condiciones de producción y desarrollo económico, consolidar esta realidad que hoy vive Formosa”.

Respecto del vínculo entre el Gobierno provincial y la Sociedad Rural de Formosa, el funcionario remarcó que existe un canal de comunicación continuo a través de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA).

Explicó que “este espacio institucional permite, no solamente discutir, sino también arribar a acuerdos vinculados a la sanidad animal, aspectos patrimoniales y la seguridad de la producción”.

Asimismo, destacó que el trabajo conjunto con los productores organizados busca “poner sobre la agenda de trabajo las demandas, intereses y perspectivas del sector”, consolidando una relación constructiva “al igual que con toda la comunidad formoseña”.

Finalmente, el titular de la cartera productiva remarcó que la agenda técnica prioritario para los próximos seis meses estará concentrada en las proyecciones meteorológicas, ya que “de acuerdo con los informes oficiales, el trimestre de septiembre a noviembre marcará la activación de ‘El Niño’, previéndose el pico del fenómeno hídrico entre diciembre de 2026 y febrero de 2027”, precisó.

Testimonio de los familiares de Raúl Néstor Maglietti

Por su parte, los familiares de “Don Raúl Néstor Maglietti”, expresaron su orgullo por el reconocimiento a su labor y señalaron que “es un gran orgullo y una emoción para toda la familia, los hermanos, nietos y sobrinos”.

“Revivimos todo lo que vivimos de chicos, viendo a nuestro padre trabajar con tanta dedicación y reunir a tantos productores para hacer realidad este predio”, destacaron.

Asimismo, remarcaron el valor afectivo e histórico de la presencia del primer mandatario provincial en el homenaje, comentando que “el Gobernador nos dijo que vino especialmente por la gran amistad que lo unía, recordando además que su primer trabajo como médico veterinario fue cuando él se desempeñaba como ministro”.







