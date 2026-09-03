El Gobernador anunció la ampliación del Parque Solar Las Lomitas

Tras el anuncio del gobernador Gildo Insfrán de la ampliación del Parque Solar de Las Lomitas, la empresa MSU Green Energy S.A. comenzó a desarrollar esta obra estratégica que elevará la capacidad de generación provincial hasta alcanzar una potencia total de 37 MW adicionales posibilitando una fuerte estabilización y mejora en la calidad del servicio del Sistema Eléctrico Provincial.

Este logro consolida el desarrollo de un gran Complejo Solar Fotovoltaico integrado por los parques Las Lomitas I (15 MW), Las Lomitas II (7 MW) en construcción y la ampliación de las Lomitas III (15 MW).

En este esquema, el Estado provincial asume un rol protagónico y determinante ya que, en simultáneo, comienza a ejecutar la Línea de Media Tensión en Doble Terna requerida para conectar este flujo de energía limpia al Sistema Interconectado, a través de la correspondiente acometida a la Estación Transformadora Las Lomitas.

Estas inversiones del sector privado son posibles porque existe una infraestructura eléctrica acorde. Formosa cuenta con una Estación Transformadora principal de 500/132 kV con 600 MVA de potencia instalada, 12 estaciones transformadoras distribuidas estratégicamente en el territorio - una de ellas es la de Las Lomitas- más de 557,9 km de líneas de alta tensión (132 kV) y 545 Km de línea de media tensión. Sin esta estructura, ningún parque solar se podría instalar en nuestra provincia.

El anuncio de ampliación del complejo fotovoltaico de Las Lomitas se da en el marco de una estrategia integral que consolida la matriz energética provincial con creciente incorporación de energía amigable con el medio ambiente. Este plan abarca tanto al Parque Solar Ingeniero Juárez (15 MW), que ya está plenamente operativo, como al megaproyecto de la firma Ambiente y Energía que sumará seis parques solares distribuidos en Clorinda (50 MW), General Güemes (25 MW), Formosa Capital (15 MW), Ibarreta (25 MW), Pirané (25 MW) y Laguna Blanca (30 MW). Dentro de este despliegue, los proyectos de Pirané y Laguna Blanca ya cuentan con etapas claras, plazos establecidos y una fecha de entrada en operación prevista para mayo de 2027.

La infraestructura proyectada incluye que la empresa privada MSU Energy construya una Línea de Media Tensión de 850 metros y la edificación de su Estación de Maniobra para vincular el complejo con la red 33 kV que la Provincia comienza a ejecutar. Esta inversión trasciende el plano técnico para convertirse en un motor de justicia social y desarrollo regional. La puesta en marcha de los parques no solo diversifica y fortalece la matriz eléctrica de las localidades formoseñas, sino que además genera empleo local directo e indirecto y dinamiza la economía de nuestros proveedores provinciales.

En un contexto nacional atravesado por la desregulación, los tarifazos y la quita de subsidios impulsada por el Gobierno nacional, Formosa reafirma un modelo soberano de desarrollo. A través del trabajo articulado con el sector privado, la provincia contrapone hechos concretos a las políticas de ajuste y centralización: promueve la generación de energía limpia, protege el bolsillo de las familias formoseñas e impulsa un desarrollo con inclusión, equidad territorial y un profundo compromiso con el cuidado del ambiente.



