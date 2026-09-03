Septiembre Amarillo: la Fundación para la Asistencia Solidaria lanzó actividades de sensibilización y prevención del suicidio

Bajo el lema “Hablar salva. Acompañar también es cuidar”, la FAS dio inicio a un ciclo de acciones enfocadas en fortalecer los factores protectores de la salud mental desde la infancia, en articulación con las carteras de Desarrollo Humano y Educación provincial.

En el marco de la campaña internacional “Septiembre Amarillo”, orientada a la sensibilización, concientización y prevención del suicidio, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) dio inicio a las actividades del mes junto a los niños y niñas que participan del Club Digital y responsables de Centros Comunitarios de la Jurisdicción Cinco (JUR 5).

La propuesta, denominada “Conectando con lo que nos hace bien”, busca abordar la prevención desde una mirada amplia, entendiendo que cuidar la salud mental también implica fortalecer, desde edades tempranas, aquellos recursos que nos ayudan a sentirnos acompañados, contenidos y parte de una comunidad.

Durante la jornada, mediante metodologías participativas, los asistentes trabajaron en la identificación y expresión de aquellos vínculos, personas, lugares, actividades o situaciones que les hacen bien, reconociendo aquellos apoyos y experiencias positivas que forman parte de su vida cotidiana.

Desde la organización resaltaron que el Club Digital “se constituye como un espacio protector, no solamente por los aprendizajes que allí se construyen, sino por la posibilidad de encontrarse con otros, compartir, expresarse, crear y sentirse parte de un grupo”.

Asimismo, se precisó que esta jornada marca el punto de partida de las acciones territoriales que la FAS coordinará a lo largo de todo el mes junto al Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Cultura y Educación. La agenda conjunta incluirá variadas intervenciones para promover la salud mental comunitaria y reforzar la consigna central: “Hablar salva. Acompañar también es cuidar”.







