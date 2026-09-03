El arroz de Formosa aumentó su peso en la producción nacional de la mano de la inversión privada y el acompañamiento provincial

Los datos oficiales revelan que la producción pasó de 64.780 a 105.500 toneladas, entre las campañas 2024/25 y 2025/26, y mostró un comportamiento distinto al rendimiento nacional, donde se produjo una caída. El peso de la producción formoseña a nivel país pasó de 3,98% a 7,51%, en un período que coincide con importantes inversiones privadas en el sector.

La producción de arroz en Formosa atraviesa un fuerte crecimiento. Según los datos oficiales correspondientes a la campaña 2025/26, la provincia pasó de producir 64.780 toneladas en la campaña 2024/25 a alcanzar las 105.500 toneladas, lo que implicó un marcado incremento en el volumen producido.

El crecimiento también modificó el peso relativo de Formosa dentro de la producción arrocera nacional: pasó de representar el 3,98% al 7,51%. La evolución se produjo, además, en un contexto nacional adverso para la actividad, donde la producción registró una caída del 14%.

El escenario formoseño coincide con una serie de inversiones privadas realizadas en el sector en los periodos mencionados, acompañadas por políticas provinciales vinculadas al financiamiento, la infraestructura, la energía y la asistencia técnica.

Uno de los principales ejemplos es el emprendimiento arrocero de La Emilia, perteneciente a la empresa Adecoagro. El año pasado, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, había destacado una inversión privada estimada en unos USD 17 millones destinada a lograr una expansión de 11 mil hectáreas y generar 180 puestos de trabajo. “La empresa es una de las grandes productoras, uno de los monstruos que tenemos en la Argentina”, había sostenido el funcionario.

La cuenca arrocera de la firma cuenta con una estación de bombeo sobre el río Paraguay, un canal principal de más de 15 kilómetros y otros canales derivadores destinados al riego de los lotes en producción. En este esquema también intervienen inversiones en energía realizadas con el acompañamiento del Gobierno de Formosa para brindar las condiciones necesarias para que esta inversión se instale en la provincia.

El caso de AgroFortuc

Otro caso es el de AgroFortuc, una empresa familiar ubicada en el Parque Industrial de Formosa, que incorporó tecnología de punta, aumentó su superficie cultivada y consolidó su presencia en el mercado regional con productos de alto valor agregado, comercializando el 70% de su producción de arroz fuera de Formosa, en los principales mercados del NEA y NOA.

El crecimiento de la empresa estuvo acompañado por el financiamiento provincial del FONDIP y la asistencia técnica del Gobierno de Formosa. A partir de ese respaldo, AgroFortuc incorporó tecnología de punta, capital de trabajo y obras de infraestructura, además de una línea de procesamiento de arroz importada desde China, que le permitió triplicar su capacidad productiva y alcanzar una inversión acumulada de más de $375 millones en activos fijos.

Esto es parte de un camino hacia la innovación donde también se puede destacar que la firma incorporó tecnología de precisión como drones agropecuarios y un colorímetro industrial que mejora la calidad del grano para aumentar el rendimiento de producción de 1.000 a 4.000 kg/h, con un significativo salto en la calidad final del producto. Asimismo, se encuentra desarrollando harina de arroz apta para celíacos, un nuevo producto de alto valor agregado que le permitirá diversificar su cartera y atender nichos específicos del mercado alimentario.

Su radicación en el Parque Industrial también le permite acceder a infraestructura, asistencia, capacitación y políticas de promoción que están destinadas a las 57 firmas que actualmente se encuentran instaladas allí. AgroFortuc participó, en ese sentido, del Programa de Mejora de la Competitividad Industrial, específicamente en el módulo de Eficiencia Energética. Esta iniciativa le permitió identificar oportunidades para reducir costos operativos y disminuir su impacto ambiental.

A esto se suma su incorporación al Programa Compre Provincial, que potencia los encadenamientos productivos locales y promueve el consumo de productos formoseños tanto en organismos estatales como en grandes empresas privadas.

Un crecimiento a contramano del escenario nacional

La evolución de Formosa cobra mayor relevancia al compararla con los resultados registrados a nivel nacional. Mientras la provincia incrementó su producción, el volumen producido en el país se redujo de 1.626.298 a 1.404.600 toneladas entre las campañas consideradas.

En la campaña 2025/26, la producción nacional cayó un 14% y se perdió un 12% del área sembrada. Entre los factores que incidieron en el comportamiento de la actividad aparecen el desplome del precio internacional y el incremento de los costos de los fertilizantes. A esto se sumó una fuerte suba de las tarifas de energía eléctrica y de los combustibles, particularmente el gasoil, factores vinculados de manera más directa con la política nacional y su esquema impositivo.

En este contexto, los casos de Adecoagro y AgroFortuc muestran el impacto que tuvieron las inversiones privadas en la expansión de la actividad arrocera formoseña, junto con el acompañamiento del Gobierno de Formosa a través del financiamiento, la infraestructura, la energía y la asistencia técnica.

El propio ministro de Economía de la provincia, Jorge Oscar Ibáñez, había sintetizado esta visión el año pasado, durante la Semana de la Industria: “Las empresas son los verdaderos motores del desarrollo. Su inversión en tecnología y servicios crea oportunidades de empleo para los formoseños. Juntos, estamos consolidando un modelo productivo integral que garantiza un futuro próspero para nuestra provincia”.

Las 105.500 toneladas obtenidas en la campaña 2025/26 no solo superan ampliamente las 64.780 toneladas de la campaña anterior, sino que también modifican de manera significativa la participación de Formosa en el escenario nacional y reflejan un proceso expansivo, con más hectáreas cultivadas, incorporación de tecnología e infraestructura, que fortalece la producción y genera impacto en la comunidad.



