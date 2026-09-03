.El diputado Basterra calificó el mensaje de Milei sobre Malvinas como una “impostura especulativa y electoralista”

El legislador nacional cuestionó la repentina postura del Presidente en defensa de la soberanía atlántica, recordando su historial de admiración hacia Margaret Thatcher y el cuestionamiento a los derechos argentinos. Señaló que las medidas anunciadas para sancionar a empresas en la zona de conflicto ya existen y fueron impulsadas por el justicialismo.

En relación con el reciente mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei sobre la causa Malvinas, el diputado nacional por Formosa, Luis Basterra, advirtió sobre “la falta de autenticidad en el giro del Ejecutivo nacional”.

En diálogo con AGENFOR, Basterra expresó que “son sensaciones encontradas, porque lo primero que uno presiente es que la impostura que tomó el Presidente es meramente especulativa”.

En ese sentido, recordó que el mandatario “ha denostado contra la soberanía sobre las islas, ha admirado a la asesina de Thatcher (Margaret) y ha dicho que la definición de la soberanía tiene que estar en función de la elección de los habitantes ocupantes”.

“Verlo en esta actitud, que es la correcta para defender los verdaderos intereses de la Nación Argentina, uno no puede menos que sospechar que las encuestas le están dando muy mal y que ya está en plena campaña electoral”, sostuvo el legislador.

De esta manera, consideró que “nosotros tenemos que aprovechar esto porque lo que estamos viendo es que, sin dudas, Malvinas es una causa nacional que nos atraviesa a todos”, añadiendo que “no hay diferencia de partidos, salvo los entreguistas estos libertarios, con lo cual tendremos que trabajar y profundizar en hacer firme la los instrumentos que garanticen la soberanía argentina”.

Respecto a los anuncios de Milei referidos al envío de proyectos de ley al Congreso para sancionar a las empresas petroleras que explotan ilegalmente los recursos en el Atlántico Sur, Basterra aclaró que se trata de herramientas que ya están vigentes en el plexo normativo argentino.

Señaló que “son medidas que en realidad ya se tomaron en los años 2011, 2014 y 2015, que son aquellas que castigan a quienes hacen uso de los recursos naturales en la zona de conflicto”, detalló y subrayó que “solo se trata de otra actitud especulativa más de este Presidente”.

Además, remarcó que actualmente “ya están en curso formalmente las sanciones contra empresas como Navitas y otras que están cometiendo este atropello sobre nuestra soberanía”.

Finalmente, el diputado nacional ratificó el compromiso de la provincia y su bloque legislativo con la causa Malvinas enfatizando en que “nosotros hemos sido los abanderados y los creadores de estas normas, por lo que, desde la responsabilidad que tenemos en el Congreso, obviamente las vamos a discutir para hacer firmes los instrumentos que garanticen la soberanía argentina”.







