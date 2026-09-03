Insfrán homenajeó a las mujeres indígenas en su día

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, conmemorado cada 5 de septiembre, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, brindó un especial reconocimiento y saludo a todas las mujeres de las comunidades originarias formoseñas.

“Reconocemos y homenajeamos a las mujeres indígenas, protagonistas fundamentales de nuestras comunidades y guardianas de saberes, culturas e identidades que enriquecen nuestra provincia”, expresó el mandatario.

En esa misma línea, el titular del Ejecutivo provincial destacó que “su fuerza, su trabajo y su compromiso están presentes en la educación, la salud, la producción, el arte y en cada espacio de construcción de esta Formosa con más oportunidades para todos y todas”.



