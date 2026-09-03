Se llevó a cabo el sexto encuentro del Taller de Lectura Peronista

Durante la jornada, el ministro Lucas Rodríguez destacó la vigencia de la doctrina en Formosa y cuestionó el discurso de la gestión nacional respecto a la causa Malvinas.

Este viernes 4, la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe fue escenario del sexto encuentro del Taller de Lectura Peronista, donde se abordó sobre “El Justicialismo: Tercera Posición y Liberación Nacional”.

La jornada contó con la exposición del ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez y reunió a militantes y vecinos de ese sector de la ciudad de Formosa para debatir sobre los fundamentos filosóficos del movimiento en la coyuntura actual.

Al respecto, Rodríguez explicó que la propuesta buscó reflexionar sobre “cuáles son las raíces del pensamiento filosófico de la doctrina justicialista en un momento complejo para la Argentina”.

En ese marco, enfatizó que la gestión del gobernador Gildo Insfrán refleja la aplicación efectiva de esos principios, al sostener que “lo que se realiza aquí en Formosa no es más ni menos que serle fiel a esa doctrina que le permitió alcanzar sus grados de felicidad más importantes al pueblo argentino”.

Crítica a la postura nacional sobre la soberanía

Al referirse a la posición del Justicialismo frente a la soberanía, Rodríguez enfatizó que la doctrina establece que “primero la Patria, luego el movimiento y por último a los hombres” y afirmó que “la defensa de los intereses nacionales constituye una bandera irrenunciable para el peronismo”.

Asimismo, cuestionó el reciente mensaje emitido por el Ejecutivo nacional, señalando que representa “una puesta en escena para tapar las decisiones económicas, de política exterior y de sometimiento a los grandes poderes internacionales que el gobierno de Javier Milei lleva adelante desde que asumió su mandato”.

Compromiso con la causa Malvinas

Frente a la postura del Ejecutivo nacional, ponderó el compromiso continuo de la conducción provincial con los derechos soberanos sobre el archipiélago atlántico.

“El gobernador Insfrán ha sido de manera contundente y permanente un militante de la causa Malvinas y de la defensa de la soberanía nacional”, sostuvo, ratificando la continuidad de los reconocimientos a los veteranos y al reclamo territorial.



