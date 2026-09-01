El Colorado: Tras tres días de intensa búsqueda, hallaron el cuerpo del adolescente en el Río Bermejo

• El operativo se extendió durante tres jornadas y contó con la participación de efectivos policiales, bomberos, grupos especiales y vecinos de la localidad. El cuerpo fue localizado este martes, alrededor de las 13:35 horas, en aguas del río Bermejo

Tras tres días de intensa búsqueda, los equipos que participaban del operativo lograron localizar este martes el cuerpo sin vida de un adolescente de 16 años, quien había desaparecido luego de ingresar a las aguas del río Bermejo, en un sector ubicado detrás del barrio Pellegrini de El Colorado.

La búsqueda se inició durante la tarde del domingo, luego de que se informara que el adolescente había ingresado al río junto a un grupo de amigos y posteriormente desapareciera de la superficie.

Desde ese momento, la Policía de la Provincia de Formosa, a través de la Unidad Regional Dos, desplegó un amplio dispositivo junto a efectivos de distintas dependencias, personal del Cuerpo de Bomberos, grupos especiales y vecinos, quienes trabajaron de manera coordinada durante las tres jornadas.

Las tareas incluyeron recorridas por la costa y rastrillajes sobre distintos sectores del cauce, con utilización de embarcaciones, equipos de rescate, grampines y otros elementos específicos, ampliándose progresivamente el área de búsqueda.

En el operativo también tuvo una participación activa el Grupo Especial de Rescate del Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes realizaron recorridas sobre el río mediante una embarcación policial equipada con motor fuera de borda.

Finalmente, este martes, cerca de las 13:35 horas, el trabajo sostenido de los equipos permitió localizar el cuerpo del adolescente en aguas del río Bermejo.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes, con intervención de las autoridades competentes y conforme a las diligencias judiciales de rigor.. (Con foto)











