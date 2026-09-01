Recuperaron tres vacunos en pie, tras un allanamiento por “Abigeato Calificado”





• ⁠Los animales fueron restituidos al damnificado, tras justificar propiedad





Efectivos de la Comisaría Belgrano y Sección Unidad Especial de Asuntos Rurales Portón Negro concretaron un allanamiento en un campo ganadero ubicado en la Colonia Tajerey de la localidad de Belgrano, que culminó con el secuestro de tres animales vacunos denunciados como sustraídos.

En la jornada del domingo, un hombre de 43 años denunció que personas desconocidas previo corte de alambrado ingresaron a su heredad montados en equinos y le sustrajeron tres animales vacunos categoría terneras, que se encontraban en su establecimiento ganadero de la Colonia San Pablo ubicado sobre Ruta Nacional N° 86.

Por el caso se inició una causa judicial por el delito de “Abigeato Calificado” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N°1 de la segunda circunscripción judicial con asiento en Clorinda.

De inmediato, los policías se abocaron a las tareas investigativas y todos los elementos de pruebas fueron puestas a disposición de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien valoró el trabajo realizado y otorgó una orden de allanamiento.

La medida judicial se concretó en la mañana del lunes, en un campo ganadero ubicado en la Colonia Tajerey de la localidad de Belgrano, donde secuestraron los tres animales denunciados como sustraídos.

La investigación continúa para detener a los presuntos autores del ilícito.



