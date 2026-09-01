El colegio público de gestión privada Domingo Savio logró el tercer puesto en la Copa Robótica 2026

La competencia se llevó adelante en Neuquén. El Estado provincial respaldó la asistencia del equipo competidor.

El equipo BOTS.DS, de la Escuela Pública de Gestión Privada Santo Domingo Savio, obtuvo el tercer puesto en la instancia nacional de la Copa Robótica 2026, llevando a Formosa al podio de una competencia que reunió a estudiantes de todo el país.

El equipo de la Institución tuvo un gran respaldo del Gobierno provincial tanto en la organización y asistencia al certamen, como así también en las instancias que debió atravesar hasta el objetivo final.

Vale destacar que, el grupo llegó a la competencia nacional ocupando la ubicación 38 del ranking, pero a lo largo de las distintas fases logró avanzar y superar importantes desafíos, demostrando el compromiso, la preparación y el trabajo en equipo de sus estudiantes y mentores.

Con gran esfuerzo, el grupo formoseño logró meterse entre los ocho mejores de la competencia, alcanzando la instancia final y consiguiendo finalmente el tercer lugar en el podio.

El equipo estuvo integrado por los estudiantes Fabricio Torres, Juan Martín García Escobar, Oriana Victoria Leguizamón, Antonella Villalba y Luz García siendo sus mentores Horacio Silva y Mariana Uhalde, quienes con creatividad, dedicación, conocimiento y espíritu de equipo lograron convertir un proyecto escolar en una experiencia que trascendió las aulas.

Formosa estuvo representada también por CARAYÁ COLOCYBER, de la EPET N.º 4 de El Colorado. Ambos equipos llegaron a la instancia nacional luego de superar la competencia provincial.

El resultado alcanzado por BOTS.DS constituye un reconocimiento al talento de los estudiantes, al compromiso de sus docentes y al acompañamiento de sus comunidades educativas, y expresa el valor de una política educativa que promueve el acceso a la ciencia, la tecnología, la programación y la innovación.

En el marco del Modelo Formoseño, estas experiencias fortalecen una educación que amplía oportunidades, incorpora saberes estratégicos y brinda a los jóvenes herramientas para afrontar los desafíos del presente y del futuro.

El tercer puesto nacional alcanzado por Santo Domingo Savio representa, así, un nuevo motivo de orgullo para la comunidad educativa formoseña y reafirma el potencial de nuestros estudiantes cuando cuentan con espacios para aprender, crear y desarrollar sus capacidades.

Desde el Colegio expresaron que este logro significa un “enorme orgullo para la comunidad salesiana y para toda la provincia de Formosa” ya que los estudiantes no solo participaron de una competencia de alto nivel, sino que “llevaron el nombre de nuestra institución y de nuestra provincia a uno de los escenarios más importantes de la robótica educativa del país”.



