30 años del PAIPPA: Productores de toda la provincia coincidieron en que esta política “nos cambió la vida”

Llegaron a la ciudad capital para compartir con sus pares este nuevo aniversario de un Instituto que nació como programa de asistencia y hoy es un pilar del Modelo Formoseño.En el marco del 30° aniversario del PAIPPA, productores de toda la provincia dialogaron con AGENFOR y pusieron en común sus vivencias y cómo la política productiva del Instituto transformó su contexto y mejoró su calidad de vida.Pascual Sánchez es oriundo de Ingeniero Juárez y “había renunciado al campo, en aquellos años, cuando la vida era difícil para el pequeño productor y no había posibilidades de seguir creciendo”.“Y ahora, en esta nueva reivindicación que se le está dando posibilidad al pequeño productor a través de esta institución PAIPPA, de volvernos a reincorporar en el campo, volví otra vez a iniciarme, a tomar este deseo y este anhelo que teníamos como pequeño productor, desarrollarnos en nuestras vocaciones como hombres de campo”, sostuvo.Pascual viene de una familia ganadera que “nuevamente está creciendo” luego de años críticos de neoliberalismo, en los ’90, por eso puso en valor que el Instituto PAIPPA “nos hace llegar las políticas del Gobierno” y “apoyar a los pequeños productores posibilitando que lleguemos a otras instituciones, como en mi caso, conectarnos con gente de tierra”.Asimismo, reconoció que la articulación con la tecnología del CEDEVA también fue “otro conocimiento que me ha despertado la ilusión de volver a integrarme en el campo” ya que “conocí nuevas genéticas de hacienda, pastura y esta nueva posibilidad de incorporarme con esta visión del nuevo sistema productivo, mejorando la genética y también mejorando el sistema de pastura”.

Valoró, también el productor, los remates ganaderos que desarrollan desde el Instituto y dijo que “a nosotros nos ha motivado mucho volver a generar más hacienda y la genética porque hemos visto, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de vender a mejor precio nuestra hacienda”, pero, ello implica un “desafío de mejorar la genética para presentar mejor carne al mercado y recibir mejor precio”.

“En la zona nuestra de Ingeniero Juárez ya se ha mejorado mucho el sistema de hacienda y ahora estamos abocados a mejorar la pastura, pero como reconocemos el compromiso de nuestro Gobernador y el apoyo a los pequeños productores, también soñamos con que esto puede ser la realidad, lograr tener un campo más desarrollado con el apoyo del Gobierno y con la dirigencia del gobierno que nos hace llegar la política y la gestión de nuestro gobernador a nosotros, los pequeños productores”, sostuvo.

Campo del cielo

Navarrete Severo pertenece a la comunidad Pilagá de Campo del Cielo y allí desarrolla su actividad como productor desde donde, señaló, participa de todas las actividades que realiza el IPAIPPA.

“En nuestra comunidad estamos produciendo, hace poco estuvimos en la hermosa siembra de zapallos negros, con el acompañamiento del PAIPPA. También participamos de remates importantes en el paraje La Diosa”, sostuvo.

“Nuestra comunidad tiene un patrimonio de ganado mayor y después tenemos los particulares que son cabras, chivitos, que cada familia produce en la comunidad. Y hace meses que participamos en ventas de cabritos acá, la familia se puso muy contenta”, manifestó.

Y ratificó que el acompañamiento del Instituto transformó la vida de la Comunidad de Campo del Cielo por “acompañar a nuestra familia que trabaja, día a día, para tener su siembra o su hacienda”.

Bañado La Estrella

Por su parte, el secretario de la Asociación de Productores “6 de enero” del Bañado La Estrella, Ramón Esteban Echazú, recordó que la misma se creó en la fecha que lleva su nombre pero del año 2006 por lo que “cumplimos 20 años en funcionamiento”.

“Esto fue por intuición de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, que un 6 de enero del 2006 nos visitó en nuestro paraje, en la zona del Bañado La Estrella y él nos propuso que armemos nuestra asociación”, relató.

Y añadió: “En esa época éramos 22 productores en la isla, no tenían actualización de las tierras, no teníamos camino, no teníamos sala, no teníamos un salón multiuso, no teníamos cómo vender nuestros productos, teníamos que traer a 60 kilómetros a Las Lomitas a vender un animal o dos”.

Pero, explicó el productor, con la llegada del Gobernador y la creación de la Asociación, empezaron a trabajar de forma mancomunada con el PAIPPA y lograron la titularización del 100% de los socios que iniciaron en aquellos años.

“Esto habla de la unidad, porque nosotros vemos que unidos siempre se hace más, se consiguen más cosas para los productores, porque antes no había camino, no había escuela, no había luz eléctrica, y hoy lo vemos todo; eso nos dicen los productores más antiguos a nosotros: ustedes tienen que continuar así como el Gobernador lo instó, a seguir así, no dejar la unión esa que tiene la asociación”, expresó.

A su vez, Echazú aseguró que, de esta manera, “hemos conseguido estar a la altura de los inversores que vinieron en cuanto a nuestra producción”, es decir, “a tener el mismo valor al que ellos venden en su hacienda en los remates”.

“Osea, vender nuestra hacienda al precio de nosotros, sin intermediarios, y dar el plazo de venta, como se hace en las grandes ferias de los remates que hay, así que es algo muy novedoso, nosotros ya con los 20 años que tenemos, hemos trabajado bastante con el PAIPA, con el Ministerio de la Producción, con el Gobierno de la provincia”, agregó.

En ese sentido, el referente de la zona animó a los demás productores a “que formalicen su asociación” porque “cuando está la unión” se trasciende cualquier situación adversa.

Y puntualizó con la situación a nivel nacional con una gestión que “nos ha quitado todos los derechos y nos ha dejado mal” ya que “día a día lo estamos viendo nosotros, no nos pueden conta”.

“Me hace acordar de la época de (Mauricio) Macri, otra vez, pero en esta provincia el pequeño productor y mediano, no lo siente tanto por la gran ayuda de nuestro Gobernador, que nos sigue ayudando en tema de los remates, de salud; y agradecerle a Dios que tenemos una persona que realmente ve por los que no tienen, estamos medianamente peleándola, pero creo que con una ayuda más para el año ya vamos a volver a la realidad que veníamos trabajando con la producción, los campesinos”, analizó.

Puerto Irigoyen

Por último, Eulogio Figueroa, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Puerto Irigoyen, argumentó que están “muy orgullosos” de “esta institución creada por nuestro Gobernador para el beneficio nuestro”.

“Porque, a través de del Instituto PAIPPA, nosotros estamos haciendo el séptimo remate ganadero en aquel rincón de Puerto Irigoyen, aproximadamente a 700 kilómetros de acá de la capital de Formosa”, señaló.

En ese marco, aseguró que “el cambio fue total” desde la creación de esta política porque “la gente aprendió mucho a unirse, a trabajar en conjunto y lo más valioso es que nuestro Gobernador nos ha dado esa posibilidad de que empecemos a vender unidos y trabajar en unión”.

“El Instituto PAIPPA nos cambió la vida, voy a decir, porque vendemos el ganado menor y mayor porque hay faenas, cabritos en distintas localidades de la ruta 86 que para el productor es un beneficio y eso es un cambio para todos porque antes no existía”, esbozó.

Este panorama, resaltó, hizo que “los revoleadores de hacienda” no “anden como antes” porque “nosotros ya formamos las uniones, vendemos en conjunto y al precio justo”.

Sobre el final, Figueroa agradeció la asistencia técnica del PAIPPA porque “siempre que queremos realizar un remate, están presentes, nos reunimos y tenemos la presencia de los ingenieros constantemente”.

“Vale la pena venir 700 kilómetros a contar lo que significa el PAIPPA porque nosotros estamos contentos, sobre todo con un gobernador como Gildo Insfrán y creo que no vamos a tener otro así, porque es el único que, a pesar de las distancias, está presente con el Estado provincial”, cerró.