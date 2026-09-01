30 años del PAIPPA: Productores de toda la provincia coincidieron en que esta política “nos cambió la vida”
Llegaron a la ciudad capital para compartir con sus pares este nuevo aniversario de un Instituto que nació como programa de asistencia y hoy es un pilar del Modelo Formoseño.
En el marco del 30° aniversario del PAIPPA, productores de toda la provincia dialogaron con AGENFOR y pusieron en común sus vivencias y cómo la política productiva del Instituto transformó su contexto y mejoró su calidad de vida.
Pascual Sánchez es oriundo de Ingeniero Juárez y “había renunciado al campo, en aquellos años, cuando la vida era difícil para el pequeño productor y no había posibilidades de seguir creciendo”.
“Y ahora, en esta nueva reivindicación que se le está dando posibilidad al pequeño productor a través de esta institución PAIPPA, de volvernos a reincorporar en el campo, volví otra vez a iniciarme, a tomar este deseo y este anhelo que teníamos como pequeño productor, desarrollarnos en nuestras vocaciones como hombres de campo”, sostuvo.
Pascual viene de una familia ganadera que “nuevamente está creciendo” luego de años críticos de neoliberalismo, en los ’90, por eso puso en valor que el Instituto PAIPPA “nos hace llegar las políticas del Gobierno” y “apoyar a los pequeños productores posibilitando que lleguemos a otras instituciones, como en mi caso, conectarnos con gente de tierra”.
Asimismo, reconoció que la articulación con la tecnología del CEDEVA también fue “otro conocimiento que me ha despertado la ilusión de volver a integrarme en el campo” ya que “conocí nuevas genéticas de hacienda, pastura y esta nueva posibilidad de incorporarme con esta visión del nuevo sistema productivo, mejorando la genética y también mejorando el sistema de pastura”.
Valoró, también el productor, los
remates ganaderos que desarrollan desde el Instituto y dijo que “a nosotros nos
ha motivado mucho volver a generar más hacienda y la genética porque hemos
visto, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de vender a mejor precio nuestra
hacienda”, pero, ello implica un “desafío de mejorar la genética para presentar
mejor carne al mercado y recibir mejor precio”.
“En la zona nuestra de Ingeniero
Juárez ya se ha mejorado mucho el sistema de hacienda y ahora estamos abocados
a mejorar la pastura, pero como reconocemos el compromiso de nuestro Gobernador
y el apoyo a los pequeños productores, también soñamos con que esto puede ser
la realidad, lograr tener un campo más desarrollado con el apoyo del Gobierno y
con la dirigencia del gobierno que nos hace llegar la política y la gestión de
nuestro gobernador a nosotros, los pequeños productores”, sostuvo.
Campo
del cielo
Navarrete Severo pertenece a la
comunidad Pilagá de Campo del Cielo y allí desarrolla su actividad como
productor desde donde, señaló, participa de todas las actividades que realiza
el IPAIPPA.
“En nuestra comunidad estamos
produciendo, hace poco estuvimos en la hermosa siembra de zapallos negros, con
el acompañamiento del PAIPPA. También participamos de remates importantes en el
paraje La Diosa”, sostuvo.
“Nuestra comunidad tiene un
patrimonio de ganado mayor y después tenemos los particulares que son cabras,
chivitos, que cada familia produce en la comunidad. Y hace meses que
participamos en ventas de cabritos acá, la familia se puso muy contenta”,
manifestó.
Y ratificó que el acompañamiento
del Instituto transformó la vida de la Comunidad de Campo del Cielo por
“acompañar a nuestra familia que trabaja, día a día, para tener su siembra o su
hacienda”.
Bañado
La Estrella
Por su parte, el secretario de la
Asociación de Productores “6 de enero” del Bañado La Estrella, Ramón Esteban
Echazú, recordó que la misma se creó en la fecha que lleva su nombre pero del
año 2006 por lo que “cumplimos 20 años en funcionamiento”.
“Esto fue por intuición de nuestro
gobernador, el doctor Gildo Insfrán, que un 6 de enero del 2006 nos visitó en
nuestro paraje, en la zona del Bañado La Estrella y él nos propuso que armemos
nuestra asociación”, relató.
Y añadió: “En esa época éramos 22
productores en la isla, no tenían actualización de las tierras, no teníamos
camino, no teníamos sala, no teníamos un salón multiuso, no teníamos cómo
vender nuestros productos, teníamos que traer a 60 kilómetros a Las Lomitas a
vender un animal o dos”.
Pero, explicó el productor, con la
llegada del Gobernador y la creación de la Asociación, empezaron a trabajar de
forma mancomunada con el PAIPPA y lograron la titularización del 100% de los
socios que iniciaron en aquellos años.
“Esto habla de la unidad, porque nosotros
vemos que unidos siempre se hace más, se consiguen más cosas para los
productores, porque antes no había camino, no había escuela, no había luz eléctrica,
y hoy lo vemos todo; eso nos dicen los productores más antiguos a nosotros: ustedes
tienen que continuar así como el Gobernador lo instó, a seguir así, no dejar la
unión esa que tiene la asociación”, expresó.
A su vez, Echazú aseguró que, de
esta manera, “hemos conseguido estar a la altura de los inversores que vinieron
en cuanto a nuestra producción”, es decir, “a tener el mismo valor al que ellos
venden en su hacienda en los remates”.
“Osea, vender nuestra hacienda al
precio de nosotros, sin intermediarios, y dar el plazo de venta, como se hace
en las grandes ferias de los remates que hay, así que es algo muy novedoso,
nosotros ya con los 20 años que tenemos, hemos trabajado bastante con el PAIPA,
con el Ministerio de la Producción, con el Gobierno de la provincia”, agregó.
En ese sentido, el referente de la
zona animó a los demás productores a “que formalicen su asociación” porque
“cuando está la unión” se trasciende cualquier situación adversa.
Y puntualizó con la situación a
nivel nacional con una gestión que “nos ha quitado todos los derechos y nos ha
dejado mal” ya que “día a día lo estamos viendo nosotros, no nos pueden conta”.
“Me hace acordar de la época de (Mauricio)
Macri, otra vez, pero en esta provincia el pequeño productor y mediano, no lo
siente tanto por la gran ayuda de nuestro Gobernador, que nos sigue ayudando en
tema de los remates, de salud; y agradecerle a Dios que tenemos una persona que
realmente ve por los que no tienen, estamos medianamente peleándola, pero creo
que con una ayuda más para el año ya vamos a volver a la realidad que veníamos
trabajando con la producción, los campesinos”, analizó.
Puerto
Irigoyen
Por último, Eulogio Figueroa,
presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Puerto Irigoyen, argumentó
que están “muy orgullosos” de “esta institución creada por nuestro Gobernador
para el beneficio nuestro”.
“Porque, a través de del Instituto
PAIPPA, nosotros estamos haciendo el séptimo remate ganadero en aquel rincón de
Puerto Irigoyen, aproximadamente a 700 kilómetros de acá de la capital de
Formosa”, señaló.
En ese marco, aseguró que “el
cambio fue total” desde la creación de esta política porque “la gente aprendió
mucho a unirse, a trabajar en conjunto y lo más valioso es que nuestro Gobernador
nos ha dado esa posibilidad de que empecemos a vender unidos y trabajar en
unión”.
“El Instituto PAIPPA nos cambió la
vida, voy a decir, porque vendemos el ganado menor y mayor porque hay faenas,
cabritos en distintas localidades de la ruta 86 que para el productor es un
beneficio y eso es un cambio para todos porque antes no existía”, esbozó.
Este panorama, resaltó, hizo que
“los revoleadores de hacienda” no “anden como antes” porque “nosotros ya
formamos las uniones, vendemos en conjunto y al precio justo”.
Sobre el final, Figueroa agradeció
la asistencia técnica del PAIPPA porque “siempre que queremos realizar un
remate, están presentes, nos reunimos y tenemos la presencia de los ingenieros
constantemente”.
“Vale la pena venir 700 kilómetros
a contar lo que significa el PAIPPA porque nosotros estamos contentos, sobre
todo con un gobernador como Gildo Insfrán y creo que no vamos a tener otro así,
porque es el único que, a pesar de las distancias, está presente con el Estado
provincial”, cerró.