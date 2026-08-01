Dos sujetos fueron demorados por registrar causas pendientes ante la Justicia

• Los procedimientos se concretaron en los barrios La Nueva Formosa y Sagrado Corazón de María de esta ciudad capital

Efectivos de la Zona Seis del Comando Radioeléctrico Policial demoraron a jóvenes de 21 y 25 años por estar involucrados en causas judiciales por los delitos de hechos contra la propiedad.

Los procedimientos se concretaron días atrás cuando los integrantes de la Zona Seis se encontraban realizando recorridas preventivas por los distintos barrios de su jurisdicción.

Allí en el barrio La Nueva Formosa, demoraron un joven de 21 años quien al identificarlo se constató que registraba pedido de captura por el delito de “Hurto”.

Por otra parte, recorriendo por el barrio Sagrado Corazón de María, demoraron a otro sujeto de 25 años, que se constató que recaía sobre el pedido de captura, por el delito de “Hurto Calificado por la sustracción de un vehículo dejado en la vía pública”.

Ambos sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, notificados de su situación procesal y puestos a disposición de la Justicia. (Con foto)





PIRANÉ

La Policía demoró a un joven y secuestró una motocicleta por maniobras peligrosas y ruidos molestos





• El conductor circulaba a elevada velocidad, realizaba cortes con el caño de escape libre y cruzó un semáforo en rojo





Efectivos de la Comisaría Pirané demoraron a un joven y secuestraron una motocicleta Honda CG Titán, luego de interceptarlo cuando circulaba a elevada velocidad por distintos sectores de la ciudad, realizando maniobras peligrosas y provocando fuertes ruidos mediante un sistema de escape libre.

El procedimiento se concretó alrededor de las 12:40 horas del miércoles, cuando los uniformados realizaban tareas preventivas y detectaron la circulación de una motocicleta que, además de desplazarse a gran velocidad, efectuaba los denominados “cortes”, generando estallidos con el caño de escape.

En el marco de las averiguaciones, se estableció que el conductor también había cruzado un semáforo en rojo en la intersección de las avenidas Pellegrini y Pringles, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros.

Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo frente a una vivienda del barrio Hipotecario y durante la intervención se constató que la motocicleta no tenía dominio colocado ni espejos retrovisores, mientras que el conductor circulaba sin casco protector y sin licencia habilitante.

Ante las irregularidades constatadas, se procedió a la demora del joven quien fue notificado como infractor en una causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz.



