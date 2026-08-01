La policía desarticuló una banda y secuestró vehículos vinculados a distintos delitos

• Exhaustivas pesquisas permitieron esclarecer cuatro hechos, detener a tres sospechosos y secuestrar vehículos utilizados presuntamente para concretar robos. Además, se recuperó un automóvil con pedido de secuestro y se incautó otro vinculado a una causa por estafa.

El trabajo silencioso y sostenido de los investigadores volvió a dar resultados concretos. A partir del análisis de información, el seguimiento de distintas líneas investigativas y la recolección de elementos probatorios, efectivos de las distintas áreas del Departamento Informaciones Policiales lograron avanzar en el esclarecimiento de múltiples hechos delictivos registrados en la ciudad capital.

Las investigaciones permitieron desarticular una banda vinculada a robos y tentativas contra domicilios y comercios del rubro tecnológico, detener a tres personas y secuestrar varios vehículos que estarían relacionados con los hechos investigados.

En ese sentido, la pesquisa desarrollada por la División Delitos Complejos permitió esclarecer cuatro causas por robos y tentativas, donde los autores habrían utilizado una modalidad consistente en el corte del suministro eléctrico y la violencia sobre puertas y accesos para ingresar a los objetivos.

El avance de las tareas investigativas permitió identificar a tres presuntos integrantes del grupo delictivo, quienes fueron detenidos durante los procedimientos realizados.

En ese contexto, los investigadores secuestraron un automóvil Toyota Corolla gris, un Volkswagen Gol Trend negro, una motocicleta Yamaha XTZ y una motocicleta Honda Titán, vehículos considerados de interés para la investigación y que habrían sido utilizados en la comisión de los ilícitos.

De esta manera, el trabajo policial permitió no solo individualizar a los sospechosos, sino también establecer conexiones entre personas, vehículos y hechos concretos, aportando elementos de importancia para el avance de las causas judiciales.

En otra intervención, también realizada por efectivos de la División Delitos Complejos, se logró localizar y secuestrar un Toyota Yaris, ubicado sobre calle Paraguay al 30, en el barrio San Martín.

El rodado se encontraba sin chapas patentes y, tras las verificaciones efectuadas por los investigadores, se estableció que registraba un pedido de secuestro activo requerido por la Justicia de la provincia de Corrientes.

Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la magistratura correspondiente.

Por otra parte, investigadores de la División Delitos Económicos concretaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la manzana 110 del barrio Solidaridad, en el marco de una causa judicial por estafa, con intervención de la Justicia ordinaria.

Durante la medida se logró incautar un Fiat Cronos, vehículo considerado de interés para la investigación y vinculado con el hecho que actualmente se encuentra bajo análisis judicial.

Todos los detenidos y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la magistratura interviniente, mientras las investigaciones continúan a fin de establecer posibles vinculaciones con otros hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.