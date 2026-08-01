Dos hombres fueron aprehendidos tras un desorden generalizado
El procedimiento se concretó en inmediaciones de una cancha de ese conglomerado habitacional
Efectivos de la fuerza provincial intervinieron ante un desorden generalizado registrado en inmediaciones de la cancha del barrio 6 de Enero, logrando dispersar al grupo involucrado y aprehender a dos hombres de 37 y 44 años.
El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 21:30 horas, cuando efectivos de la Zona 8 del Comando Radioeléctrico y de la Seccional Quinta, se constituyeron en el lugar tras ser alertados sobre un desorden que involucraba a gran cantidad de personas.
Ante la situación, se solicitó la colaboración de otros móviles policiales de la jurisdicción, cuyos efectivos arribaron al sector y desplegaron un operativo para controlar la situación y dispersar al grupo de personas involucradas.
Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron aprehendidos y trasladados hasta la comisaría, donde quedaron a disposición de la justicia.