Policías rescataron y pusieron a salvo a una mujer que se encontraba sobre un tanque de agua

La mujer fue contenida, asegurada y trasladada al hospital local para su asistencia

Efectivos del Destacamento Bomberos Mixto Las Lomitas, rescataron a una mujer de 23 años que se encontraba en situación de crisis sobre una estructura elevada del sector conocido como Pulmón Verde.

El despliegue se realizó este domingo, alrededor de las 7:00 de la mañana, donde los policías de la Comisaría Las Lomitas, Comando Radioeléctrico Policial y de Bomberos, acudieron a un requerimiento en el cual una mujer intentaba tirarse al vacío.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a la mujer en la parte superior de la estructura y de inmediato activaron el protocolo de rescate y contención, priorizando su integridad física.

Mediante el uso de arnés, cuerdas y elementos de seguridad, y principalmente a través del diálogo y la contención emocional, los bomberos lograron asegurar a la mujer y realizar un descenso controlado y seguro.

Una vez puesta a resguardo, la mujer fue asistida por personal médico y trasladada en ambulancia al Hospital local, donde recibió la asistencia médica.

La intervención permitió preservar su integridad física y garantizar una respuesta inmediata y coordinada ante la situación.







