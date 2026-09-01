Orgullo formoseño en Salta: "Defensores del 2 de Abril en lo más alto del podio

Los veteranos +60 de Defensores del 2 de Abril se coronaron campeones sudamericanos

​En una jornada histórica disputada en la capital salteña, la categoría +60 del Club Defensores del 2 de Abril de Formosa escribió una nueva página dorada para el deporte provincial al consagrarse campeona del Torneo Sudamericano de Fútbol de Veteranos.

​Este título es el fruto directo de un camino trazado con pertenencia, perseverancia y un sacrificio colectivo ejemplar. Para cubrir los gastos de inscripción, alojamiento y un traslado de más de 1.000 kilómetros, el plantel unió voluntades a pulmón propio organizando ventas de empanadas, pollos y asados. Sin bajar jamás los brazos, ese espíritu de superación los catapultó a lo más alto del podio, donde la bandera formoseña y los colores de la institución flamearon bien alto, honrando también la memoria de los héroes de la patria.

​En lo estrictamente deportivo, el equipo desplegó un rendimiento impecable de principio a fin, combinando experiencia, habilidad, garra y un juego solidario que le permitió superar con solvencia cada compromiso. Como maestros de ajedrez, la dupla técnica integrada por Osvaldo Martínez y Gilberto Cabello movió con precisión las 24 piezas del campo de juego según las necesidades de cada partido, siempre dentro del marco del respeto hacia adversarios que demostraron ser verdaderos caballeros del deporte. Desde la tribuna, Pedro Sosa, un inolvidable impulsor del deporte, alentó en todo momento con la fe ciega de verlos campeones.

​La delegación expresó además su profundo agradecimiento a los anfitriones por el cálido recibimiento durante la estadía y a los organizadores del campeonato por el impecable desarrollo del certamen.

​Con la gloria en las manos y la satisfacción del deber cumplido, el equipo formoseño emprende el regreso a casa con la copa en alto, demostrando que la pasión y la camaradería no conocen de edades.

​El plantel campeón: Rubén Bravo, Luis Fernández, Aníbal Alarcón, Ángel Rolón, Raúl Larrea, Gilberto Cabello, Osvaldo Martínez, Eduardo Ríos, Jorge Urbieta, Rafael García, Néstor Fabián Barrios, Nelson Espínola, Miguel Brizuela, Elvio Ismael Monzón, Mario Méndez, José Albornoz, Salustiano Barreto, Jorge Giménez, Abrahán Rolón, Miguel Galeano, Romilio Larrea, Juan Vergara, Walter Hugo Molinas y Roque Daniel Martínez.