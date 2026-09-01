Comienza el Mes de la Inclusión con una jornada abierta a la comunidad

“Una comunidad que participa, una comunidad que incluye” es el lema que acompañará el Mes de la Inclusión, que comenzará este jueves 1° de octubre con una jornada abierta y participativa bajo el eje “Diferentes formas de crear, una misma forma de incluir”.

En ese marco, la peatonal Rivadavia, entre 25 de Mayo y España, será escenario de esta propuesta organizada por las Direcciones de Personas con Discapacidad y de Adultos Mayores del Ministerio de la Comunidad, que invita a la comunidad a acercarse, participar y compartir distintas experiencias.

La jornada, que se realizará de 17 a 19 horas, pondrá en movimiento los talleres de los Centros Ocupacionales Inclusivos (COI) y las propuestas destinadas a personas mayores. Expresión artística, artesanías, cerámica, gastronomía, tejido, juegos, zumba, rehabilitación kinesiológica comunitaria, carpintería, nutrición y control de signos vitales serán algunas de las postas que podrán recorrer durante la tarde.

Más que una exposición, los espacios estarán pensados para hacer, experimentar y compartir. Cada taller presentará una actividad, producción u objeto elaborado a partir de sus propios saberes, materiales y técnicas, generando oportunidades concretas de encuentro e intercambio con quienes se acerquen.

La propuesta busca poner en valor las distintas maneras de crear, expresarse, aprender y participar, entendiendo que la inclusión también se construye cuando existen espacios donde todas las personas pueden aportar, compartir sus capacidades y ser parte de la vida comunitaria.

La apertura del mes de la inclusión, que coincide con el Día Internacional de las Personas Mayores, dará inicio a una agenda de actividades que se desarrollará durante todo octubre, tanto en la ciudad de Formosa como en el interior provincial, con una mirada de la inclusión que comprende a todas las personas y todas las edades.

En este contexto, la participación de las personas mayores ocupará un lugar central, promoviendo espacios donde puedan seguir siendo protagonistas, compartir sus experiencias y conocimientos y fortalecer su participación activa en la familia y en la comunidad. Así, el Mes de la Inclusión propone renovar una idea fundamental: una comunidad que abre espacios para participar es también una comunidad que construye inclusión.







