Desde Paraguay llega la obra "9 Minutos"

La productora paraguaya “J&J Espectáculos” trae a Formosa la obra “9 minutos. Lo que escondes siempre sale a la luz” que se presentará el próximo 25 de septiembre, a las 21, en el Auditorio Teatro de la Ciudad.

La función es auspiciada por la Subsecretaría de Cultura y el Consulado paraguayo en la provincia. Las entradas anticipadas se podrán adquirir con efectivo y vía transferencias, a partir del día 7 de este mes, de lunes a domingo, en el horario de 17 a 21.30, en la boletería del Cine-Teatro “Italia”.

La actriz formoseña China Padrón Rossi (radicada en Asunción desde hace varios años) es una de las protagonistas de esta historia cargada de intrigas, secretos y traiciones, conjuntamente con las actrices paraguayas Dai Acosta, Lidia López y Susy Panizza.

Bajo la dirección de Juan Carlos Cañete y Javier Lacognata, se presenta como un thriller que explora los límites de la memoria, el poder del dinero y las fracturas invisibles que pueden habitar en los vínculos más cercanos.

“Tras una caída que ocurre en nueve minutos, lo que parecía un accidente comienza a revelar una verdad mucho más incómoda: los recuerdos no coinciden, las versiones se contradicen y la confianza se desmorona”, señala la sinopsis.

Agrega que en ese breve lapso de tiempo no solo se define un destino, también se fractura para siempre a las personas.

La obra promete ofrecer diálogos filosos, tensión creciente y un clima cargado de sospecha para exponer cómo el dinero, la memoria y las heridas del pasado pueden convertir al amor en traición.