Detuvieron a sujeto que agredió a efectivo policial en el barrio El Quebranto

• Ocurrió durante una intervención preventiva donde el personal policial fue agredido cuando intentaba aprehender a un hombre que se encontraba alterado

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de la Zona Ocho detuvieron a un hombre que, durante una intervención realizada en el barrio El Quebranto, agredió con una botella a un efectivo policial, quien sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo.

El procedimiento se concretó durante la noche del jueves, alrededor de las 23:25 horas, cuando los uniformados acudieron a un requerimiento hasta un domicilio del mencionado barrio.

Una vez en el lugar, los policías observaron a un hombre que se encontraba alterado y en aparente estado de ebriedad.

Al advertir la presencia del personal, el sujeto adoptó una actitud agresiva y comenzó a proferir insultos.

Ante esta situación, los efectivos intentaron proceder a su aprehensión, momento en que el hombre reaccionó violentamente y agredió con una botella a uno de los policías, provocándole lesiones en la zona de la cabeza y en la pierna izquierda.

Finalmente, mediante el uso racional de la fuerza pública, los uniformados lograron reducir y aprehender al sujeto, quien fue trasladado hasta la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El efectivo lesionado fue asistido por personal médico y el detenido quedó a disposición de la Justicia.



