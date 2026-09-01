Cuadrillas municipales en la calle durante la lluvia de la madrugada

Las intensas precipitaciones que cayeron sobre la ciudad durante la madrugada de este sábado encontraron a los equipos de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la Municipalidad de Formosa trabajando en la calle, bajo la coordinación del Comando de Emergencia.

Las tareas se concentraron en liberar el escurrimiento del agua donde el caudal se acumulaba con mayor rapidez: limpieza de bocas de tormenta, despeje de cruces de calles y de cruces sobre canales a cielo abierto, cuneteo manual y carga directa del material retirado en el propio lugar de trabajo. Los operativos estuvieron a cargo de Ceferino López y Yonatan Gauto.

En paralelo, tres cuadrillas se distribuyeron por distintos sectores de la ciudad.

En el barrio 7 de Mayo se realizó limpieza de canales y desobstrucción de alcantarillas. En El Porvenir, los trabajos se concentraron en el canal principal, con idénticas tareas sobre las alcantarillas comprometidas. En Eva Perón, en tanto, las tareas fueron de cuneteo y limpieza de alcantarillado.

En los tres barrios intervino la cooperativa María Cristina, con Orlando Gómez como encargado.

El informe elevado por la Dirección precisó que los equipos permanecieron en actividad durante el episodio de lluvia y continuaron una vez amainada la tormenta, con recorridos de verificación sobre los puntos donde el agua tarda más en escurrir.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente para Formosa el alerta por tormentas, con acumulados previstos que pueden superar los valores registrados hasta el momento.

Desde el municipio se recordó a los vecinos la importancia de no arrojar residuos ni ramas en las bocas de tormenta y en los canales, ya que ese material es el que termina obstruyendo el sistema de desagüe justo cuando más se lo necesita.







