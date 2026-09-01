Exigen que Formosa sea incomporada a la Red Ferroviaria Nacional

Por otra parte, se resaltó la pérdida de soberanía e ilegalidad de los pliegos, afirmando que el esquema propuesto de Concesión por 50 años contradice la Ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, aprobada en 2015. Esta norma establece explícitamente que la infraestructura vial debe ser 100 % estatal y manejada bajo un modelo puro de Open Access (acceso abierto), mientras que la licitación actual delega la administración física de las vías a privados-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa fue sede de un encuentro clave entre sectores del Estado Provincial, profesionales, referentes de la industria y la producción local que se reunieron con el objeto de fijar una postura firme y formal ante el Ministerio de Economía de la Nación (MECON), a cargo de Luis Caputo, frente a una medida que consideraron un atropello y arbitrariedad a nuestra provincia y al desarrollo de la región NEA. De la Mesa de Trabajo participaron el Subsecretario de Coordinación Legal del Ministerio de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Dr. Hugo Rojas; la Directora de Planes, Programas y Proyectos de dicha cartera, Dra. Laura Britos Bence; el Presidente del Colegio Público de Ingenieros, Darío Martín Vergara, el Titular de la Federación Económica de Formosa, C.P.N. Enrique Zanín y el Presidente de la Unión Industrial, Jorge Antueno, los que fueron recibidos por el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, el Secretario Letrado, José Porfirio García y asesores del Organismo de la Constitución, dada la relevancia regional del reclamo, se sumó institucionalmente el Defensor del Pueblo de Salta, Lic. Federico Núñez Burgos. El detonante del reclamo lo constituye la Resolución N° 1350/2026 del MECON, que llama a una licitación pública nacional e internacional para privatizar y concesionar por 50 años la Red del Ferrocarril General Belgrano. La norma dejó afuera a Formosa de manera arbitraria, lo que desató una fuerte reacción en diversos sectores, siendo el motor de la convocatoria realizada. En el marco del encuentro, los asistentes, suscribieron una petición que fue elevada a Luis Caputo para exigir un agregado contractual obligatorio en los pliegos de bases y condiciones de la licitación en marcha. La propuesta concreta contempla la rehabilitación integral y puesta en valor del Ramal C-25 que une Formosa Capital con Embarcación, en Salta o, alternativa o conjuntamente, el financiamiento y construcción de una nueva y moderna traza que conecte Clorinda con el Puerto de Barranqueras en Chaco, asegurando el ingreso efectivo a la capital formoseña. Para las autoridades y empresarios, destacaron que excluir a Formosa, dada su posición estratégica en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio, desarticula por completo el sistema logístico multimodal del Norte Grande y bloquea la posición trascendental de nuestra Provincia dentro del citado Corredor. A su turno, el Ombudsman provincial advirtió que la resolución emitida desde Nación, vulnera la Cláusula del Progreso presente en la Constitución Nacional (artículo 75, incisos 18 y 19) y la Ley Nacional de Ferrocarriles Argentinos (N° 23.172), normativas que obligan al Estado a garantizar la equidad territorial y potenciar las economías de frontera vinculadas al MERCOSUR. "Las políticas nacionales no pueden responder a favoritismos mezquinos o conveniencias del momento" que discriminen a los ciudadanos formoseños, fustigó el Ombudsman. El documento final sintetiza más de dos décadas de gestiones y reclamos incumplidos por parte de diversos actores políticos y sociales de la región que exigieron y demandan que Formosa sea integrada a la red vial nacional, por lo que los firmantes, advirtieron que, de no mediar una respuesta favorable al requerimiento o si la cartera económica opta por el silencio administrativo, no quedará más recurso que acudir a la Justicia Federal con un planteo de nulidad absoluta de la Resolución Nº 1350/2026 MECON y de ser necesario, se llevará el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendiendo que el daño económico y social afecta no solo a los formoseños, sino también al Norte Grande Argentino.



