Copa Robótica “Educabot 2026” en el Polo Científico y Tecnológico

Los equipos ganadores representarán a Formosa en la instancia nacional en Neuquén, ratificando la apuesta estratégica del Estado provincial a la ciencia, la educación pública y la equidad territorial.

En una jornada marcada por la innovación, el trabajo en equipo y el entusiasmo de las juventudes, este sábado 5, el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación fue sede de la Copa Robótica “Educabot 2026”.

El evento contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación de la provincia, Julio Araoz; el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; el director del Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, Horacio Gorostegui; estudiantes y docentes participantes de distintas instituciones educativas.

El certamen consagró con el primer puesto al prototipo “BOTS.DS”, desarrollado por estudiantes de la Escuela Domingo Savio de Formosa capital, quienes obtuvieron el pase directo a la fase nacional. El segundo puesto fue otorgado al equipo “Carayá Colocyber”, perteneciente a la EPET N° 4 de El Colorado, mientras que el tercer puesto correspondió al proyecto “Norte Automatizado”, integrado por alumnos de la EPET N° 3 de Pirané.

Al respecto, el ministro Araoz destacó la organización integrada entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico Formosa, subrayando el carácter federal de la convocatoria.

“Compartimos la inmensa alegría de nuestros jóvenes y de la comunidad educativa. Se observó mucho talento y representatividad de distintas regiones de la provincia, demostrando que en Formosa la equidad territorial y el acceso a la tecnología son realidades concretas”, afirmó.

Además, confirmó el acompañamiento institucional de la gestión provincial a las delegaciones clasificadas para la fase final nacional que se disputará en la provincia de Neuquén: “Nosotros no trabajamos para juntar medallas, sino para que nuestros jóvenes puedan realizarse en su propia tierra cumpliendo sus sueños. Esta articulación demuestra que la alianza estratégica entre conocimiento, educación pública e innovación se mantiene viva”.

Inclusión, perspectiva de género y equidad territorial

Por su parte, el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis valoró “el compromiso y comportamiento de las y los participantes”, resaltando que “el 40 % de los estudiantes competidores fueron mujeres, un indicador clave del crecimiento femenino en las áreas de robótica y mecatrónica”.

Asimismo, puso de relieve que “de los 100 estudiantes participantes, 66 vinieron del interior provincial”, destacando que “esto demuestra la equidad territorial del proyecto formoseño y el acceso igualitario que garantiza la Beca Soberanía Tecnológica”, permitiendo que chicos de toda la provincia se entusiasmen e interesen por la oferta académica de carreras científicas y técnicas que dicta el Instituto Politécnico, concluyó.

El testimonio de las y los protagonistas

El certamen consagró con el primer puesto al proyecto “Bot DS”, desarrollado por estudiantes del Colegio Domingo Savio y Antonella Villalba, integrante del equipo campeón, expresó su satisfacción por el logro alcanzado: “Estamos muy felices y emocionados. Nos gustó mucho la organización, el recibimiento y cómo vivimos toda la jornada”.

Por su parte, Oriana Leguizamón, estudiante del último año de la misma institución, valoró la oportunidad de proyectarse hacia carreras de la economía del conocimiento: “Es emocionante representar a nuestro colegio y llegar a una instancia nacional. Aunque nuestra orientación escolar es en arte y diseño, participar en la Copa nos despertó un gran interés por carreras como la Mecatrónica que ofrece el Polo Científico”.



