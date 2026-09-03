Detienen a sujeto, y retienen a joven involucrado en un asalto a mano armada

• Ocurrió en un supermercado de la segunda ciudad y los investigadores secuestraron varios elementos de interés en la causa

Integrantes de distintas dependencias de la Unidad Regional Tres, trabajaron en conjunto y lograron la detención de dos hombres involucrados en un asalto a mano armada en un supermercado y también secuestraron el dinero sustraído y la motocicleta en la que emprendieron su huida.

El procedimiento se inició alrededor de las 11:50 horas de este sábado a raíz de un requerimiento por un asalto sucedido en un supermercado de Clorinda, donde un sujeto ingresó al comercio y, mediante la utilización de un arma de fuego, intimidó a la cajera que se encontraba atendiendo en el lugar.

De acuerdo con las primeras diligencias y el análisis de las captaciones fílmicas obtenidas en el comercio, se estableció las características de las prendas de vestir del autor quien además llevaba colocado un pasamontañas y portaba un arma de fuego.

Durante el hecho, el malviviente se apoderó de la recaudación que se encontraba en la caja registradora, para luego darse a la fuga junto a otro sujeto que lo aguardaba fuera del local en una motocicleta.

Gracias a las tareas investigativas de las distintas dependencias policiales de Clorinda, se logró individualizar a los presuntos involucrados, concretándose posteriormente la aprehensión de ambos sujetos y el secuestro de una motocicleta tipo Cross que fue utilizada como medio de movilidad durante el hecho.

Uno de los presuntos autores, es un joven de 17 años, en tanto se le fue notificada la causa a su progenitora, y el otro fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia, alojado en la dependencia policial.

Por el hecho efectivos de la Comisaria Oficial Subinspector Idelfonso Vera, iniciaron la causa judicial por el delito de “Robo con el uso de arma de fuego” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, con conocimiento del Juzgado de Menores con asiento en Clorinda. (Con foto)









Formosa, 5 de Septiembre del 2026.









Ángel Manuel Oviedo

Comisario Inspector

Dpto. Secretaría General



