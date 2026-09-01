El Municipio amplió el plan de beneficios para los vecinos: incluyen un 30% de descuento en los permisos para construcción

Durante octubre para regularizar obras y proyectos, sosteniendo la inversión en servicios e infraestructura para la ciudad.

La Municipalidad de Formosa informó que amplía su programa de beneficios, incluyendo a un sector estratégico para el desarrollo local: los permisos y tasas vinculados a la construcción, con el objetivo de acompañar a las familias formoseñas y sostener el ritmo de obras urbanas.

“Por decisión del intendente Jorge Jofré, se estableció un 30% de descuento durante este mes de octubre sobre las "Contribuciones que inciden sobre la construcción", ampliando el plan de beneficios que está en marcha”, informó Giovanna Díaz Roig, Subsecretaria de Ingresos Municipales (ADIM).

Esta medida abarca desde la aprobación y visado de planos para viviendas o locales, hasta inspecciones de obras nuevas, ampliaciones, refacciones o demoliciones.

Ampliación

"Sabemos el esfuerzo que realiza cada familia y cada emprendedor formoseño para construir o mejorar su casa. Esta bonificación busca ser un incentivo real para promover la colaboración directa y formalizar sus proyectos", destacó Díaz Roig.

Y recordó que esta nueva medida se suma al plan de beneficios vigente para que los vecinos también se pongan al día con descuentos en la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario y la patente (autos y motos); y los comerciantes hacer lo propio con la Contribución por Servicios que inciden sobre las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.



