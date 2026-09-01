Con recursos propios, Formosa continúa una obra estratégica para mejorar la distribución de agua potable

La ampliación del sistema permitirá transportar más agua hacia el sudoeste de la ciudad capital, fortalecer el abastecimiento de más de 100 mil habitantes y acompañar el crecimiento de nuevosectores urbanos. Aunque fue paralizada por el Gobierno nacional, la Provincia decidió continuarla con recursos propios y actualmente registra un 56% de avance.

El crecimiento de la ciudad de Formosa hacia el oeste y el sudoeste plantea un desafío central: trasladar el agua potable desde las plantas potabilizadoras hasta barrios ubicados a una distancia cada vez mayor. Actualmente, un único acueducto principal abastece a cinco centros de distribución localizados en los barrios 2 de Abril, Cono Sur, Nueva Formosa, Villa del Carmen y San Antonio.

Este sistema atiende a una población estimada en más de 100.000 habitantes y también debe responder al crecimiento previsto para estos sectores. Por eso, se construye un nuevo sistema de distribución que permitirá transportar más agua potable y contar con una vía alternativa de abastecimiento, reduciendo la dependencia de una sola conexión y mejorando la capacidad de respuesta ante posibles interrupciones.

Más de 10 kilómetros de nuevas cañerías

La obra contempla la instalación de aproximadamente 10 kilómetros de acueductos, divididos en dos grandes tramos. El primero se inicia en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y Estanislao del Campo y se extiende por más de 5,6 kilómetros hasta el Centro de Distribución del barrio 28 de Junio.

Desde allí parte un segundo tramo, de 4,5 kilómetros, que llegará hasta el Centro de Distribución de La Nueva Formosa. En su recorrido atravesará diferentes avenidas, calles y sectores en proceso de urbanización.

El sistema también contará con conexiones alternativas que permitirán mantener el suministro de agua ante una interrupción temporal en alguna de sus instalaciones. De esta manera, se podrá abastecer directamente al sector de La Nueva Formosa cuando resulte necesario.

¿Qué mejorará con esta obra?

La ampliación permitirá llevar una mayor cantidad de agua potable a La Nueva Formosa y a los barrios cercanos, además de facilitar futuras conexiones en zonas que actualmente no tienen una red próxima. También brindará mayor seguridad al sistema, ya que ofrecerá otra vía para transportar el agua y reducirá la vulnerabilidad que implica depender de un único acueducto.

Así, la infraestructura acompañará el crecimiento urbano de la ciudad y mejorará las condiciones para el desarrollo de nuevos barrios. Al mismo tiempo, permitirá responder a la mayor demanda de agua potable que genera la expansión hacia el sudoeste.

La obra alcanzó un 56% de avance

Según el último estado de obra correspondiente a septiembre, la ampliación registra un avance certificado del 56%. Hasta el momento, ya se instalaron 3.400 metros de cañerías.

La obra había quedado paralizada debido a la interrupción del financiamiento por parte del Gobierno nacional. Frente a esta situación, el Gobierno de Formosa decidió continuar los trabajos con recursos provinciales, por tratarse de una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua potable.

Durante la apertura de sesiones ordinarias de marzo, el gobernador Gildo Insfrán advirtió sobre la paralización de las obras comprometidas por Nación en materia hídrica, entre ellas el Acueducto del Norte y el Acueducto para el Desarrollo Formoseño. En ese marco, destacó la decisión del pueblo formoseño de incorporar estas obras estratégicas a la Constitución Provincial como causas provinciales y ratificó que, más allá de las adversidades, Formosa continuará trabajando para hacerlas realidad.







